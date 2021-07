Alessandra Rampolla habló tras el portazo al programa de Laurita Fernández

Luego de su alejamiento de El Club de las Divorciadas (eltrece), Alessandra Rampolla habló sobre su portazo en Los Mammones (América), en donde profundizó sobre su decisión y la relación con la conductora Laurita Fernández.

Todo comenzó cuando Jey Mammon le preguntó si se iría de vacaciones con Fernández, a lo que Alessandra aseguró que sí y aprovechó para hablar sobre el tema. “No sé por qué no. No es mi amiga, no nos conocemos tanto, pero no veo por qué no”, aseguró.

La sexóloga portorriqueña ya tenía previsto dejar el programa para cumplir con un compromiso laboral en Australia, aunque muchos aseguran que en realidad nunca llegó a tener un buen vínculo con Laurita. Por su parte, la ex de Nicolás Cabré aseguró: “Con Ale nos llevamos recontra bien. Fuera del aire charlamos todo el tiempo. A veces es difícil salir a contestar cada cosa que se diga. ¡Justo es con quien más vínculo tengo fuera del aire! Nunca se enojó conmigo ni yo me enojé con ella”.

La semana pasada, en el último programa de la sexóloga, la conductora comentó: “A quien le queremos decir gracias enormes es a Alessandra, que hoy es su último día en Argentina porque se vuelve con su proyecto a Australia. Sabíamos que este día iba a llegar, no queríamos que llegue, fue un honor enorme para todos”.

“Me encanta, porque justamente vengo de una aventura australiana, tuve un breakcito, me encanta haber podido estar acá, haber acompañado a arrancar este proyecto hermoso con todas estas historias de vida que la verdad que impactan muchísimo y reflejan la realidad de tantas personas. Y ayudar en lo posible a darles esas herramientas y esas cositas que pueden ayudar, así que continúen con todos los éxitos del mundo haciendo este trabajo que creo que tiene mucho valor, así que felicitaciones y muchas gracias por tenerme acá”, concluyó Alessandra.

