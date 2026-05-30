Carola Reyna recordó el día que llevó en su auto a Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”
La actriz estuvo en Otro día perdido y sorprendió a todos con los detalles de su inesperado primer encuentro con el escritor
- 3 minutos de lectura'
Muchas veces, los momentos más importantes de la vida, de esos imposibles de olvidar, ocurren de la manera más inesperada. A Carola Reyna le sucedió uno de esos años atrás cuando, una semana después de haber sacado el registro de conducir, le tocó prácticamente estrenarlo con nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. La actriz estuvo en Otro día perdido (eltrece) y sorprendió a todos al revelar cómo, con 18 años, fue la encargada de manejar el auto en el que iba el escritor argentino.
Todo comenzó cuando Mario Pergolini compartió una foto en blanco y negro de la actriz con el autor. Ella explicó que correspondía a la segunda vez que se vieron y pasó a contar cómo se conocieron. “Mi primer encuentro con Borges fue a mis 18 años recién cumplidos”, reveló.
El artífice fue el director del taller literario al que ella asistía, Félix della Paolera, quien le dijo que iban a hacer una reunión de todos los talleres literarios con Borges como invitado y le hizo una pregunta que la descolocó. “‘¿Lo querés ir a buscar a Borges? ¿Me acompañás?’. ¡Y yo hacía una semana había sacado el registro! Manejaba un Fiat 600 y lo tenía que subir en el asiento de adelante en la calle Maipú, con los colectivos, todo a mi cargo”, rememoró.
Fueron hasta la casa del autor de El Aleph y, una vez en el auto, empezó el recorrido hasta la plaza Vicente López, donde se llevaba a cabo el taller. Durante el trayecto, Borges empezó a hablar. “Me preguntaba de qué signo era, me hablaba de los espejos... todos sus temas”, detalló Reyna. Si bien estaba nerviosa, porque era una nueva conductora y tenía al mismísimo Borges de copiloto, mantuvo la calma y destacó sus reflejos al volante. “Por suerte, siempre manejé muy bien”, acotó con un poco de humor.
Cuando llegaron a destino, le dijo que iba a bajarlo y luego iría a dejar el auto en el estacionamiento, pero él empezó a mencionarle “los laberintos urbanos, los subterráneos...”. “Todos sus temas en un trayecto breve. Fue muy genial”, aseguró. Después de ese encuentro, fueron a comer fideos con su tallerista y Borges a un restaurante ubicado a la vuelta de la casa del autor: “Él estaba muy nervioso porque al día siguiente se iba con María Kodama de viaje”.
La actriz reveló que el encuentro con el escritor fue “muy inspirador” para ella. “Soy una gran lectora. Me hubiera gustado mucho ser escritora o música, son mis grandes pasiones”, se sinceró.
Otras noticias de Celebridades
“Tiene que estar”. Pergolini hizo un ranking con los cinco mejores músicos del rock nacional y abrió el debate
A corazón abierto. Benjamín Vicuña reflexionó sobre la enseñanza de vida que le dejó la muerte de su hija Blanca
Reboot de La familia Ingalls. Quién es la actriz elegida para dar vida a Nellie Oleson en la nueva serie
- 1
Keanu Reeves pidió a la Justicia “clemencia” con el director Carl Erik Rinsch que gastó millones de dólares de Netflix para uso personal
- 2
Claudia Villafañe recordó el día que Ricky Martin comió un asado con Diego Maradona en su casa: “Lo metimos en el baúl”
- 3
Mirtha Legrand habló del Martín Fierro que ganó Wanda Nara y fue categórica: “Eso fue un arreglo”
- 4
Mara Wilson, a 26 años de Matilda: su nueva profesión y el calvario que vivió por la manipulación de sus fotos