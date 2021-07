Alex Caniggia debutó en Polémica en el bar y fue increpado por Chiche Gelblung: “No podés dar un mensaje antivacuna”

Alex Caniggia es la nueva incorporación de Polémica en el bar (América) y ya causa ruido entre los integrantes del panel. Este miércoles, en su primer programa, el exparticipante de MasterChef Celebrity protagonizó un tenso cruce con Chiche Gelblung, quien lo acusó de dar “un mal mensaje” al referirse a la vacunación contra el coronavirus.

Con jeans achupinados, botas, remera negra, cadenas de oro y lentes oscuros, el histriónico hijo de Claudio Paul Caniggia se sentó al lado de Flavio Azzaro y Gladys “La Bomba” Tucumana. “Antes estaba tranquilo, me tomé el cafezurri y activé. ¿Me dan otro cafezurri?”, pidió Alex a la producción, haciendo gala de su costumbre de inventar términos insólitos que después se convierten en tendencia, como “barats”.

Sin perder el tiempo, Gelblung apuntó contra su flamante compañero de mesa: “Le compré golosinas de bebé, lo quiero mucho, pero representa lo peor de la cultura popular”.

“No entendí nada, no entiendo el vocabulario. La cultura nueva es la que manda. La juventud, nosotros”, se defendió Alex. “Son los que se vacunan. A nosotros los viejos no nos vacunan”, se quejó el periodista. “¿Te vacunaste?”, le preguntó el mediático. “Hay siete millones de viejos como yo que no tienen la segunda dosis y siguen vacunando pendejos”, reprochó Gelblung.

“Yo no me voy a vacunar”, lanzó Caniggia. “¿En serio? ¿Sos antivacuna?”, preguntó Mariano Iúdica. “Para mí tienen soda o algo”, aseguró, en tono chistoso. “¿Pero afuera te vacunarías?”, indagó Marcela Tauro. “No, tampoco”, respondió. “Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje. Cada uno igual tiene la libertad de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero no podés dar un mensaje popular antivacuna”, lo frenó Chiche. “Pero yo dije que yo no me vacuno, cada uno hace lo que quiere”, concluyó Alex.

LA NACION