Chiche Gelblung cruzó a Matías Alé en vivo: “Mientras otros laburan, vos dormís”

Este jueves, luego de un nuevo récord de casos de coronavirus, en Polémica en el bar (América) discutieron sobre las restricciones impuestas por el Gobierno a la circulación. Con un móvil en directo desde General Paz y Avenida San Martín, Matías Alé hizo una pregunta que hizo estallar a Chiche Gelblung.

“¿El permiso se lo piden a todos los que están adentro del auto o solamente al que está manejando?”, quiso saber. “A todos los que están en el auto”, le contestaron sus compañeros, aunque Gelblung no se aguantó y le dijo: “Mati, ¿por qué no mirás televisión durante el día y te dejás de preguntar boludeces?”.

“Está bien lo que pregunta”, comentó Horacio Cabak. “Están desde la mañana, esto fue un fracaso”, afirmó Chiche. “Hay gente que se suma recién ahora a la tele. Hay gente que no es periodista como vos, hay gente que necesita saber lo que está pasando”, se defendió Alé. “La gente sí ve televisión y escucha”, le contestó el periodista.

Chiche Gelblung y Matías Alé se enfrentaron al aire

“Vos sabés porque trabajás de esto, pero doña Rosa, que está todo el día en su casa, que estuvo haciendo el pastelito de papa...”, argumentó, visiblemente molesto, el mediático. “No preguntes más, no pierdas tiempo. Están desde la mañana explicando esto. Si vos te despertás a las cuatro de la tarde no tengo la culpa yo”, atacó Gelblung.

“No estoy hablando por mí y conocés cómo es mi día a día. Hay gente que no está todo el día, que está laburando y llega a las siete de la tarde a su casa”, insistió la expareja de Graciela Alfano. “¿Pero no entendés que fue un fracaso?”, soltó Chiche. “¡¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estoy preguntando?!”, replicó Alé. Más adelante, señaló: “Me quedé mal, Chiche. No me gusta discutir con vos. Pero tenés que entender que mucha gente durante el día no puede ver la tele”. “No, vos no ves tele durante el día, porque dormís. Mientras otros están laburando, vos dormís”, volvió a apuntar el periodista. “Mucha gente mira Polémica no solamente para divertirse, también para informarse”, concluyó Matías.

LA NACION