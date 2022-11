Alex Caniggia se operó la mandíbula y mostró su contundente cambio de look

escuchar

Este miércoles por la noche, Alex Caniggia, a pocos meses de ganar El Hotel de los Famosos, compartió tres videos en Instagram y sorprendió a sus más de dos millones de seguidores con un tratamiento estético que le cambió por completo su look, sobre todo, la mandíbula.

La familia Caniggia históricamente estuvo relacionada con las cirugías estéticas y los cambios en su cuerpo. Esta semana fue el turno de “El Emperador” que se hizo una marcación mandibular, un tratamiento que consiste en la aplicación de ácido hialurónico en esa zona para darle la armonía deseada al rostro.

Alex Caniggia mostró su rostro luego de un retoque estético.

“¿Va bien? Esta va mucho mejor que el otro”, le dice el doctor Sergio Escobar, mientras le aplica una inyección en la mandíbula derecha. En la historia subida a Instagram se ve a Alex Caniggia sentado sobre una silla negra y haciendo muecas de susto, mientras el especialista trabaja con su cara.

Además, en otra de las historias, anunció un video para YouTube en el que va a mostrar cómo fue la experiencia de la marcación mandibular. No obstante, los impresionantes resultados se vieron recién en la última historia en la que el influencer le habla a la cámara con su renovado look.

“¡Qué facha, mirá esa mandíbula! Gracias a mi amigo Sergio, ¿querés la mandíbula del ‘Emperador’? Te re cabió Zac Efron, Brad Pitt y Tom Cruise, acá el más facha”, señaló Caniggia en tono de broma y en otra de las historias agregó: “Siempre facha nunca infacha. Tomá para vos Zac (Efron). Los uno con los uno”.

El 2022 fue un año de muchos cambios para Alex Caniggia. Primero por ganar El Hotel de los famosos, que dio como premio 10 millones de pesos. Segundo por haber encontrado el amor en Melody Luz durante su participación en el reality. Tercero por haberse animado a hacer este repentino cambio de look en su rostro y haberlo compartido con sus seguidores antes, durante y después.

En las emisiones de aquel reality, el influencer dio cuenta de que en su vida personal está acostumbrado a renovar constantemente sus peinados, colores y estilos en el pelo. También es amante de los tatuajes y cada vez que se lo ve públicamente, exhibe los dibujos nuevos en sus brazos, pecho, cuello y rostro.

El polémico mensaje de Alex Caniggia tras comprarse un auto de lujo

Desde su irrupción en los medios, Alex Caniggia se caracterizó por tener una postura espontánea y sin reparos en relación con los comentarios que hace respecto de los privilegios que tiene, al poseer una acomodada situación económica. Fue la misma sinceridad en sus declaraciones que lo llevaron a ser uno de los personajes más queridos del mundo del espectáculo. Sin embargo, también es este aspecto es el mismo que lo lleva a ser el centro de las polémicas, como en esta ocasión en la que les envió un mensaje “a los pobres”, como él mismo dijo. Sus palabras no cayeron bien.

(Foto Instagram @alexcaniggia)

“Este es mi auto que vuela como un ave... importado alemán, obvio que es una nave... que el barats no me mire, que la envidia es grave... ¡si al pobre no le alcanza ni para la llave!”, escribió Alex en su cuenta de Instagram, donde se mostró dentro de su lujoso vehículo rodeado de las luces del interior. Esta publicación podría ser una más de las tantas del joven; sin embargo, las palabras tomaron una gran repercusión en sus seguidores.

“Qué lindo nacer en cuna de oro. Qué feo mensaje. Eso dice la pobreza que llevás dentro”; “Me parece que vos sos más pobre que yo, que tengo un Fiat Duna”; “La envidia es grave, la ostentación peor. Si hablás de eso lo estás llamando. Bajate del pony rey, que nos gusta tu otro personaje, el copado no este”; “Se burla de los pobres” y “Qué comentario tan cruel, si tienes bien por ti, pero no te da derecho a burlarte de la gente pero bueno eso es lo que eres. Yo te creía diferente, pero me equivoqué”, fueron algunos de los comentarios dirigidos hacia el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia.

LA NACION