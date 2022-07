El hotel de los famosos: Alex Caniggia se enteró de los besos de Melody Luz con el cocinero y enfureció

Las rispideces entre los semifinalistas de El Hotel de los Famosos (eltrece) son cada vez más grandes y viernes se vio una entre la pareja conformada por Alex Caniggia y Melody Luz. Los novios, que hasta el momento venían con buenas actuaciones en los juegos y unidos para la recta final del reality, sufrieron un quiebre en su vínculo producto de la información que trajo desde afuera una de las invitadas, Majo Martino.

En esta etapa final, los participantes compiten por inmunidad y, al ser tan pocos, recibirán visitas de algunos exparticipantes. Este viernes aparecieron Majo Martino y Matilda Blanco para armar revuelo en el hotel, en el que la rivalidad entre los “Sanguinarios” y “La Familia” ya parecía ser historia antigua.

Majo Martino le revela a Alex Caniggia el romance de Melody con el cocinero del Hotel de los Famosos

Cuando se sentó en el sillón, Majo Martino le preguntó a Alex Caniggia si estaba enamorado, y ante la respuesta afirmativa lanzó sin tapujos: “Para que vos le hayas perdonado a Melody que se chapó a MacGregor estando con vos es porque tenés que estar muy enamorado”. La periodista hizo referencia a los últimos besos que la bailarina intercambió con el cocinero Santiago Albornoz, supuestamente cuando recién iniciaba su relación con el hijo de Claudio Paul Caniggia.

“Eso fue pasado a lo mío”, explicó Alex, un tanto incómodo por la situación, y manifestó que lo sabía. Sin embargo, en la noche fue hablar con su novia: “Me contaron algo que no me gustó (...) que cuando estabas conmigo, estabas con el cocinero”. Melody negó esa información y afirmó que el entorno quiere que se peleen. La bailarina explicó que en una de las primeras suites que compartió con su actual novio, el cocinero le pidió un beso de despedida y “nunca más nada”.

Alex Caniggia se enoja con su novia Melody Luz al enterarse de su romance con el cocinero

“No me gustó lo que hiciste”, le contestó tajante a su novia, quien le pidió perdón, pero no dio el brazo a torcer y le dijo que quería ver las imágenes cuando salga del programa. “¿Vamos a estar separados todos estos días?”, le consultó Melody, y su novio le respondió que sí.

Por último, Melody volvió a hablar con Alex afuera del hotel y le confesó entre llantos: “No quiero vivir sin vos, sin tenerte”. Alex le respondió: “Ya me conocés soy muy rencoroso, muy rabioso, odioso... y si te amo, te amo con todo mi corazón, pero no me podés hacer eso a mí”. La bailarina le manifestó que no sabía que iban a ser novios, por eso nunca le contó su secreto. “¿Yo? Con el corazón roto”, concluyó Alex Caniggia.

El fuerte cruce entre Majo Martino y Melody Luz

La entrada de Majo Martino no solo influyó en la relación de Melody Luz y Alex Caniggia, sino también que enfrentó a la bailarina por sus dichos que daban a entender que la quería golpear. Mientras estaban en la cocina hablando sobre las rivalidades y las faltas de respeto, Majo encaró a la participante: “Aparte... Melody ¿vos no me querías pegar? Lo hablaste acá dentro, acá me tenés”, le dijo en un tono desafiante.

Majo Martino se enfrentó a Melody Luz en el Hotel de los Famosos (eltrece)

“Sí, obvio. ¿Te quería ca... a trompadas? Te quería ca... a trompadas ¿Lo voy a hacer? No lo voy a hacer”, le respondió Melody. Cabe mencionar que Majo Martino y Alex Caniggia mantuvieron un romance en los primeros capítulos del reality antes de que “El Emperador” se pusiera de novio con Melody Luz.