Alex Caniggia: de tímido adolescente que no se atrevía a hablar frente a cámaras, a hedonista e irreverente emperador del rating

Dicen los que lo conocen que lo suyo es solo un personaje y que, en la intimidad, Alex Caniggia sigue siendo ese chico tímido y tranquilo que no tiene nada de ese personaje irreverente que creó y que genera tanta polémica en las pantallas y en las redes sociales. Con sus tatuajes, sus frases insólitas y su andar altanero, el autoproclamado “Emperador” destronó por completo al joven que, en 2012, cuando apareció en el prime time de la televisión local para acompañar a su hermana melliza Charlotte desde la tribuna de ShowMatch, casi no pronunciaba palabra ante las cámaras .

Alexander Dimitri Caniggia tiene 29 años y supo construir su propia carrera en la televisión

Con 29 años, 2.2 millones de seguidores en Instagram y una personalidad excéntrica, el influencer se coronó este lunes como el ganador de la primera temporada del reality El hotel de los famosos, tras vencer a Martín Salwe en un mano a mano que dio mucho de que hablar en las redes. Tras emitir fuertes gritos de celebración y recibir las felicitaciones de su oponente, el irreverente hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis no dudó en adelantar que piensa gastar los 10 millones de pesos que obtuvo como premio en viajes. “Toda me la voy a gastar. Me vuelvo loco. Al cajero ya. En viajes todo me lo gasto”, expresó tras ser consultado por la conductora del reality, Pampita Ardohain, sobre el destino que pensaba darle al dinero en cuestión. El hedonismo y la desfachatez no resultan novedad en el seno de una familia mediática que siempre jugó a ostentar una vida llena de lujos.

Los mellizos Alex y Charlotte también suelen alardear de su buen pasar económico https://www.instagram.com/alexcaniggia/

Alexander Dimitri Paul Caniggia nació el 15 de febrero de 1993 en Buenos Aires, pero creció en diferentes partes del mundo: Portugal, Italia, Escocia y España, específicamente Marbella, donde vivió la mayor parte de su vida. Aunque muchos pensaban que podía dedicarse al fútbol como su padre, Alex supo construir un perfil más parecido al de su mamá. Dueña de una autoestima a prueba de todo, Nannis causó sensación en la televisión de los 90. Su desparpajo y su energía avasallante cotizaron alto en la pantalla local: muchos programas pagaban altísimas sumas de dinero con tal de tenerla contando intimidades que lograban volverse virales en esos años analógicos.

“Me baño en champagne”; “Las bombachas las uso una vez y las tiro”; “En Roma podrá vivir el Papa, pero no es una ciudad digna de mí”; “Maradona me quería robar a mi marido, será porque es musculoso y tiene el pelo largo”; “¿Se habla de mí en la Argentina? Se hablará porque gasto fortunas. Puede ser... Las gasto bien gastadas, porque si no las gasto yo, se las gasta otra”. La irrealidad en la que supuestamente se regodeaba Nannis irritaba, pero también rendía en materia de rating.

Esa imagen de mujer despreocupada que daba frente a cámaras, encontraba una versión muy distinta puertas adentro de su hogar. “ Me crió mi vieja al cien por ciento, obvio. Los futbolistas viajan, van y vienen y yo estuve mucho más tiempo con mi vieja que con mi viejo” , dijo Alex hace algún tiempo, luego de que trascendiera que su padre había abandonado a Nannis para iniciar un romance con la modelo Sofía Bonelli. “Mi padre solía recogerme de la escuela, luego me dejaba en el auto y me decía que no saliera, mientras se iba con prostitutas”, declaró en la televisión italiana.

Mariana Nannis junto a sus hijos mellizos Charlotte y Alex https://www.instagram.com/mariananannis_/

En 2010, Alex participó, junto a su madre y a su hermana Charlotte en Mujeres ricas, un reality show emitido en España. Aunque no era el protagonista del show, Alex le fue tomando el gusto a la exposición mediática. En la televisión argentina, hizo su primera aparición apoyando a su hermana en el “Bailando por un sueño 2012″. Luego de cautivar a la producción, ingresó a la competencia para ocupar el puesto del boxeador Sergio “Maravilla” Martínez, quien había abandonado el show voluntariamente. Su paso por el certamen causó furor y fue el puntapié para un torbellino de proyectos: formó parte del elenco de la obra de teatro Despedida de casados, participó en el reality chileno Resistiré, se lanzó como cantante y presentó su propia marca de ropa . También, con su hermana, fue protagonista de Caniggia Libre, un programa de MTV en el que mostraban su para nada cotidiana vida.

En el año 2021, Alex participó de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Argentina, hasta que un día decidió no ir más a las grabaciones del ciclo y quedó eliminado de la competencia. Pese a no tener ni los más mínimos conocimientos culinarios, su magnética personalidad y una suerte de sexto sentido para los sabores lo posicionaba como uno de los favoritos del público para quedarse con el premio mayor.

Desde que irrumpió en los medios, Alex logró popularizar términos como “siempre al top” para resaltar que está en lo más alto del lujo, o “barats”. “ Ser un ‘barat’ es cuestión de actitud, no de dinero. Ser un ‘barat’ es meterse en la vida de los demás, criticar y sobre todo tener envidia. Personas como Brad [Pitt], Justin [Bieber] o CR7 [Cristiano Ronaldo] sufrimos de los ‘barats’. En resumen, no seas ‘barat’ ”, explicó en sus redes.

Tras su salida de MasterChef Celebrity, Alex Caniggia planeo vender una hamburguesa gigante con su firma Instagram: @alexcaniggia

Aunque aparentemente expone todo sobre su vida en sus programas y sus redes, en definitiva poco se sabe sobre su verdadero mundo interno, qué hace, qué piensa y qué siente. Fue su reciente participación en El hotel de los famosos donde dejó que las cámaras captaran un poco del Alex bajo la máscara y develó un lado más genuino. Sin perder picardía logró trascender el personaje insolente que suele mostrar: el joven descarado se permitió hacerle un espacio a un Alexander más humano que se enamora, que sufre y que, con empuje y amor propio, se hizo un lugar en el corazón del público que se alegró al verlo ganar el reality.