Alex Caniggia contó una desopilante anécdota que involucra a Ricardo Arjona: “Yo no sabía”

Las historias de Alexander Cannigia siempre dan que hablar, y es que el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis vivió en distintas partes del mundo, visitó exclusivos lugares y conoció a varias personas de renombre a lo largo de su vida. Con muchas anécdotas en sus espaldas, decidió compartir con sus compañeros de El hotel de los famosos (eltrece) una en particular que involucra nada más y nada menos que a Ricardo Arjona.

Todo comenzó cuando Imanol Rodríguez le preguntó a Locho Loccisano quién era su máximo ídolo. “Arjona”, respondió. Ante esto, Walter Queijeiro le consultó si le gustaría ir a verlo en primera fila cuando toque en Buenos Aires y él aseguró que ya tenía su entrada para uno de los conciertos que dará en agosto el Movistar Arena en el marco de su Tour Blanco y Negro. Alex Caniggia se sumó a la conversación y comentó que él tenía algo para contarles, que involucraba al intérprete de “Pingüinos en la cama”.

Alex Caniggia les contó a sus compañeros su desopilante anécdota con Ricardo Arjona Captura

”Yo tengo una historia buenísima con Arjona. Es bizarrísima”, dijo, y con esto llamó la atención de sus compañeros, quienes le pidieron que revelara más detalles. “Estaba en el hotel donde vivo entrenando con los fierros y viene y me dice ‘¿usas las pesas?’. Olvídate hermano, vamos a entrenar juntos”, explicó que fue su respuesta.

La divertida anécdota de Alex Caniggia con Ricardo Arjona

Alex indicó que le llamó la atención el acento de la “persona misteriosa” y quiso saber de dónde era y si estaba ahí de vacaciones, a lo que Arjona le comentó que era de Guatemala y que fue por trabajo. “Qué bueno, ¿Qué haces?”, quiso saber el hijo de Mariana Nannis. “Yo canto, toco, no sé donde me dice”, reveló Alex entre risas.

El participante del reality de eltrece sumó que conversaron un rato y cuando terminaron de entrenar el artista tuvo un gesto que lo sorprendió: “‘¿Que haces hoy?’, me dice y yo le respondo que nada”, ante esto el cantante le hizo una propuesta: “Me gustaría invitarte, que vengas conmigo, a mi show”.

Más tarde, Alex estaba en su habitación cuando le acercaron las entradas: “Vienen, me tocan la puerta y me dicen que venía de parte de Arjona. Les pedí que me esperen dos minutos, me cambié y me fui con ellos”, sostuvo. Asimismo, agregó que le agradeció al cantante por la invitación, aunque desconocía un detalle muy importante. “Yo no sabía quién mierd...era, llegué a mi casa y me puse a buscar ‘Arjona’”, reconoció sin filtro. Más allá de la divertida anécdota, definió al artista como “un crack” y hasta le mando un saludo desde el reality.

Ricardo Arjona invitó a Alex Caniggia a su show pero el argentino no sabía quien era

Sus compañeros no salían de su asombro ante semejante revelación, especialmente Locho que es fanático del guatemalteco. “Dios le da pan al que no tiene dientes”, le dijo un poco indignado. “¡Estás hablando del mejor artista del fucking universo, Ricardo Arjona!”, acotó entre risas para las cámaras del reality que conducen Carolina Pampita Ardohain y el Chino Leunis, el cual atraviesa momentos culminantes de cara a la gran final.