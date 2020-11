Alexander Caniggia cuestionó a Alberto Fernández y pidió su renuncia: "Andate"

Alexander Caniggia le hizo un fuerte pedido al presidente Alberto Fernández y reafirmó su deseo de gobernar el país

Alexander Caniggia se refirió a la actualidad política internacional y le hizo un pedido a Alberto Fernández. Además, el mediático reafirmó su deseo de ser presidente y anticipó cómo sería su campaña: "Con Donald Trump ahí, la foto, 'por un país sin barats' va a ser el eslogan", sostuvo.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el hermano de Charlotte Caniggia le pidió la renuncia al Presidente de la Nación. "Albert, se está yendo todo a la ver.., Albert, andate", insistió el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis.

"Albert, se está yendo todo a la ver.., Albert, andate", sostuvo el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis. Crédito: Captura Instagram

Luego, explicó: "Yo no miro mucha televisión, salvo deportes. Miro NBA, Champions League, NFL, todo eso. Bien yanqui. Pero esto se está yendo a la ver. mal".

Después, lanzó una recomendación a sus seguidores. "A mis fans les quiero decir que se queden tranquilos, que todo se va a solucionar. Que compren dólares, muy importante. Que compren dólares porque los pesos no van". Finalmente, expresó: "Cuando me hagan Presidente, que se queden tranquilos, que no van a haber más barats".