María Becerra se sumó a la tendencia therian y reveló qué animal sería

El pasado jueves se llevó a cabo en Miami una nueva celebración de los premios Lo Nuestro -los cuales galardonan la labor de los intérpretes de la música latina- y, María Becerra fue una de las protagonistas del evento. Además de hacer su paso por la alfombra roja con sus alter ego, los cuales describe en su disco Quimera, la artista se sumó a la tendencia therian y reveló qué animal sería.

María Becerra en la alfombra de los premios Lo Nuestro (Foto: Captura uforia)

“Si en algún momento fueras a ser un therian, ¿qué especie serías?”, le consultó una periodista del medio Uforia. Sin vueltas, ‘La nena de Argentina’ respondió: “A ver, si yo fuera un therian me gustaría ser un delfín. Un therian acuático. Pero sabés por qué me encantan, porque los delfines son malditos. Dicen que son así. Son mala gente, se hacen bullying, pelean. Me gusta. Además nunca duermen, tienen un cerebro que durante la noche se les duerme la mitad. No sé si cierran un ojito, y después se les duerme la otra mitad. No duermen nunca realmente”.

Pero eso no quedó ahí. Más tarde, la intérprete de “Corazón vacío” visitó El Show de Enrique Santos, el programa radial del conductor cubano-estadounidense Enrique Santos, en el que fue consultada por el fenómeno que tiene en vilo a los argentinos. “Explícame qué es lo que está pasando con este movimiento en Argentina de los animales”, quiso saber, a lo que ella contestó: “Me parece espectacular. Somos el mejor país del mundo, viejo”.

María Becerra habló sobre los therian

Y continuó: “Imaginate vivir en Alemania, en Italia y perderte estas cosas, loco. Estas cosas pasan en Latinoamérica nomás, es un espectáculo. Primero, nada. Se me hace algo muy gracioso. A la vez siento que como que son gente que no está lastimando a nadie, ¿viste? Como que están ahí en su parada. Como típica comunidad, no sé, cuando estaban los emos, los floggers. Como que se juntaban y en los parques y hacían lo suyo y qué sé yo”.

Sin embargo, María expresó su preocupación al respecto: “He visto videos de veterinarios que dicen tipo: ‘Che, hoy vino una persona...’. Lo único que me da un poco de miedo de esta situación, es que se lave mucho el concepto de que alguien se identifica con algo. Porque vivimos en una comunidad y en un mundo, gracias a Dios, donde es válido que haya gente que se identifica como varón, como mujer, etcétera, y que de repente el concepto de ‘me identifico como una moto’, como que es una joda de repente, ¿viste? Eso es lo único que me preocupa, ¿viste? Que se lave mucho todo eso”.

La secuencia de María Becerra en la alfombra roja y su opinión sobre los therian no fueron los únicos momentos que marcaron su reciente paso por los Estados Unidos. Mientras caminaba por las calles de Nueva York, se encontró de casualidad con Khann, un influencer famoso por entrevistar a personas con estilos llamativos. Sin reconocer a la cantante de 26 años, el joven la abordó por su look y ella, con total naturalidad y un inglés fluido, respondió al interrogatorio.

María Becerra fue sorprendida por un influencer norteamericano y sorprendió a todos con su reacción

“Te conozco, vi tus videos en Instagram”, le dijo ella con una sonrisa mientras él halagaba su outfit. “¿A qué te dedicás?“, quiso saber él. ”Soy artista, cantante, compositora y actúo a veces", contestó. Cuando fue consultada sobre qué es lo que más le gusta de su trabajo, la cantante oriunda de Quilmes aseguró: “Crear diferentes universos, diferentes personajes, hacer canciones que conecten con la gente y que puedan sentirse identificados”.

El clip no tardó en viralizarse y los fanáticos de la artista no solo destacaron su sencillez, sino también su nivel de inglés.