Herederos del rock: son nietos de una leyenda de la música, tienen su propia banda y conquistan el mundo del cine y la moda

Los chicos crecen y de a poco buscan su propio lugar en el mundo. Muchas veces este sigue el camino que eligieron sus progenitores y otros optan por patear el tablero y caminar por una vereda opuesta. En su caso, Angelo y Benicio Mutti Spinetta eligieron no solo abrirse paso en la actuación como lo hicieron sus padres, Catarina Spinetta y Nahuel Mutti, sino que sentaron sus bases en la música, lo que justamente convirtió a su abuelo, Luis Alberto Spinetta, en una leyenda. A los 25 y 23 años, respectivamente, integran la banda Flu Os, construyeron carreras en el cine y se destacan en el mundo de la moda.

Angelo y Benicio son los dos hijos mayores de Catarina Spinetta, la segunda hija del “Flaco” con Patricia Salazar, y de Nahuel Mutti, quienes estuvieron juntos durante 24 años y se separaron en 2022. Tienen un hermano menor, Justino. Al haber crecido en el seno de una familia de artistas, e influenciados no solo por sus padres y sus tíos, sino también por el legado de su abuelo, eligieron tomar un poco de todo y consolidarse en el ambiente como artistas versátiles e innovadores y bajo su doble apellido.

Catarina Spinetta junto a sus tres hijos, Ángelo, Justino y Benicio, fruto de su relación con el actor Nahuel Mutti (Foto: Instagram @catarinaspinetta)

Desde temprana edad, a los hermanos los pararon frente a las cámaras. En 2014 estrenaron Anagramas de Santiago Giralt, donde compartieron elenco con sus padres y de a poco cada uno fue ganando terreno, pero de manera independiente. El mayor estuvo en las películas Primavera (2016), Tierra de pájaros (2017), Un viaje a la luna (2018) y La llegada del hijo (2025), la cual recibió el premio al mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Además, se lució en el teatro y en la pantalla chica con Barrabrava (2023), serie protagonizada por Gastón Paul y Matías Mayer.

Por su parte, Benicio viene de protagonizar Emi, escrita y dirigida por Ezequiel Erriquez Mena, que tuvo su estreno en octubre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Chicago. Asimismo, también hizo No corre el viento (2024) de Matías Malet y Mi mejor amigo (2018) de Martín Deus. Eso no es todo, sino que además el año pasado, se animó a mostrar otra de sus facetas artísticas y, al seguir los pasos de su madre, presentó Lo que vi, su primera muestra de arte en la que expuso sus pinturas.

Los hermanos Mutti Spinetta tienen su propia banda llamada Flu Os (Foto: Instagram @flu_os)

Si bien cada uno forjó carreras en la industria audiovisual, supieron construir un proyecto en común que está en constante crecimiento: Flu Os, su propia banda, nacida en 2019. Tras el hit de “Boleto dorado”, lanzaron varios sencillos más, entre ellos “Pandora”, “Antorcha” y “Boom Boom”, hasta que en 2024 sacaron su primer disco bajo el nombre de Punto J. Influenciados por sus tíos, Dante y Valentino, encontraron su primer amor musical en el rap. Desde pequeños se divertían al hacer canciones hasta que ese juego de niños comenzó a tomar otra dimensión y de a poco fueron encontrando su propio estilo y lo mostraron en distintos escenarios y sesiones de grabación.

Así es Flu Os, la banda de los hermanos Angelo y Benicio Mutti Spinetta

En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina en 2025, Angelo contó que la idea de formar una banda fue algo “espontáneo y lúdico”. “Estábamos los dos escribiendo nuestros primeros temas y de repente nos pasó que nos encontramos a punto de sacar un tema al mismo tiempo y ahí nos dijimos. ‘Pará, creo que va a ser mucho más potente si sacamos un tema juntos’. Y así empezamos, hace casi ya seis años. Juntos pensamos la tapa de nuestro primer disco y los temas, y elegimos la gente con la que queríamos trabajar… La libertad fue total. No dependíamos de nadie y fluyó tan bien y salió tan original la mezcla y combinamos tan bien artísticamente que dijimos ‘bueno, vamos por acá entonces’“, sostuvo.

Angelo encontró en la moda una de sus pasiones; es la cara de conocidas marcas y desfiló en el Buenos Aires Fashion Week (Foto: Instagram @msangelo)

Benicio se abrió lugar en el mundo de las pasarelas y también en la pintura; en 2025 presentó su primera muestra de arte (Foto: Instagram @msbenicio)

Pero, además de la música en la actuación, en la vida de los hermanos Mutti Spinetta hay un tercer componente: la moda. Ambos suelen compartir en sus redes sociales varias imágenes de las producciones de fotos que realizan. Desfilaron en el Buenos Aires Fashion Week y fueron convocados para conocidas marcas argentinas. Son jóvenes, talentosos y apasionados por el arte y, todo parecería indicar, que aún hay mucho más de ellos por conocer.