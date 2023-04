escuchar

El 14 de febrero del 2023, justo en la fecha en la que se celebra el Día de los Enamorados, Andrés Nara y Alicia Barbasola caminaron juntos al altar en el marco de una imponente fiesta. Menos de un mes más tarde, compartieron con mucha alegría otra inesperada noticia: estaban a la espera de su primer hijo. Sin embargo, en las últimas horas el padre de las hermanas Nara habló con Socios del espectáculo (eltrece) y se refirió al doloroso momento que viven como pareja luego de que la exvedette perdiera el embarazo.

Andrés Nara contó que su esposa, Alicia Barbasola, perdió el embarazo: “Estábamos esperanzados”

A tres meses de haber dado inicio a su noviazgo, Andrés Nara y Alicia Barbasola fueron los protagonistas de una noche de ensueño en la que festejaron su boda en compañía de todos sus seres queridos en un salón ubicado en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, en donde abundaron los cambios de looks, los canjes y, sobre todo, la felicidad.

A finales de marzo, los flamantes marido y mujer empezaron a dar pistas a través de sus redes sociales que indicaban que, apenas pasado su primer mes de casados, ya estaban a la espera de su primer hijo juntos. “Empezando a darle calidez a nuestro hogar... ¡Y ahora más que nunca! No me entra en el pecho tanta felicidad. Emocionado es poco después de esta noticia que nos une para toda la vida. Te amo Alicia. Gracias por darme lo que tanto deseamos”, escribió el mediático en sus Historias de Instagram, junto a un video de su nuevo hogar.

Andrés Nara y Alicia Barbasola se casaron el 14 de febrero del 2023 Gerardo Viercovich

En respuesta, ella sumó: “El conocerte marcó un antes y un después en mi mundo. Y, sin duda, hoy más que nunca ¡el amor de mi vida! Estoy feliz y ya tenemos nuestro gran secreto”.

Días más tarde, confirmaron la noticia que todos esperaban y, en diálogo con LA NACION, el padre de Wanda y Zaira dijo: “Realmente estamos felices por la noticia. Era algo que ya estábamos buscando, pero igual nos sorprendió de alegría”.

Alicia Barbasola y Andrés Nara estaban a la espera de su primer hijo juntos Gentileza Andrés Nara

No obstante, actualmente atraviesan una dolorosa situación, según develaron en Socios del espectáculo. “Estuvimos hablando con Alicia porque iba a tener su primera ecografía ya que estaba de 6 semanas de embarazo. En un momento me dejó de contestar los mensajes y al final me contó que tuvo un aborto espontáneo”, contó Nancy Duré.

Asimismo, explicó que la exvedette fue a atenderse a un hospital de San Isidro luego de tener pérdidas y, aunque en un principio pensaron que podía tratarse de un embarazo ectópico -cuando el óvulo fecundado se aloja en un lugar que no es el útero- finalmente establecieron que fue un aborto espontáneo.

El mismo Nara se puso en contacto con el magazine conducido por Andrés Pallares y Rodrigo Lussich y, a través de un mensaje de voz, manifestó: “Es un momento totalmente desagradable, estábamos esperanzados con este tema. Ella empezó con dolores, esa situación nos alarmó. Me contacté con el director del Hospital de San Isidro, le expliqué el cuadro y nos fuimos al Materno infantil porque nos aconsejó. Y pasó eso, desgraciadamente, es horrible, es un momento feo”.

LA NACION