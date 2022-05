Warner no quería a Amber Heard en Aquaman 2 y el motivo no tiene que ver con Johnny Depp

En el escandaloso juicio que llevan adelante en los Estados Unidos Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard por difamación se filtró un nuevo dato que tiene que ver con la vida profesional de la actriz. Jessica Kovacevic, la representante de la intérprete aseguró que Warner bros no la quería en su papel de princesa Mera en la segunda parte del film Aquaman. La compañía cinematográfica le aseguró a la manager de Heard que la razón del intento de exclusión de la actriz no tenía que ver con el conflictivo proceso con su ex, sino con que había una “falta de química” entre ella y el protagonista del filme, Jasón Momoa.

Las versiones de que la ex de Depp no formaría parte de la secuela de Aquaman fueron tan fuertes, que incluso se hablaba de sus posibles reemplazantes. Entre ellas, hasta se llegó a contar a Paris Hilton.

Amber Heard vestida para la premiere de Aquaman en tiempos muy diferentes a los actuales Grosby Group - LA NACION

Antes de las declaraciones de la Kovacevic, existía en las usinas de Hollywood el fuerte rumor de que Warner buscaba reemplazar a Heard en la secuela del filme del héroe submarino. Heard había interpretado a la princesa Mera primero en la película La liga de la justicia, de 2017, y luego, en el film más taquillero y exitoso de todos las de la factoría DC Comics: Aquaman, del año 2018. Allí, la ex de Johnny Depp, con su personaje de poderosa princesa de pelo rojo, tuvo un rol preponderante y pareció encantar al público.

Pero tras el bochorno de acusaciones mutuas en el juicio entre Heard y Depp, comenzó a hablarse de que la actriz sería desplazada de la secuela de la película, Aquaman y el reino perdido. Incluso circuló entre los fanáticos de DC una lista de intérpretes que podrían ponerse en el rol de Mera y hasta se juntaron firmas para que Warner cambiara de intérprete. Pero, a pesar de que todo eso no sucedió, las apariciones de Heard en Aquaman 2 fueron drásticamente reducidas, según testificó su representante.

Al iguar que su personaje de la princesa Mera, la carrera de Amber Heard parece estar bajo el agua a causa del rechazo del público IMDB

Kovacevic dejó su testimonio grabado en la audiencia del pasado jueves del jucio entre Depp y Heard. De acuerdo con lo citado por Entertainment Weekly, la representante de la actriz dijo que Warner bros había señalado la “falta de química” para sacar a su representada del film. Sin embargo, ella creía firmemente que el motivo podría haber sido otro, ni más ni menos que el conflicto de Heard con el actor de Piratas del caribe. Según la manager, la compañía no quería tenerla en el elenco porque no les interesaba “tener a alguien que tuviera mala prensa”, y agregó que “nadie quiere esa asociación”.

En el mismo sentido, en el juicio y sentada en el estrado, la propia Heard contó las dificultades que tuvo para sobrellevar su actividad luego de su separación de Depp. “Tuve que luchar muy duro para mantener mi carrera después de que obtuve (mi orden de restricción contra el actor). Me despidieron de trabajos y campañas. Luché para mantener mi trabajo y la mayor oportunidad cinematográfica que tuve hasta la fecha con la Liga de la Justicia, con la opción de protagonizar Aquaman. Tuve que luchar muy duro para quedarme en ese rol en el momento de mi divorcio (en 2016)”, declaró la actriz.

A pesar de que redujeron sus apariciones, Amber Heard cobró por Aquaman 2 un caceht de 2 millones de dólares Entertainment Weekly

“Sacaron gran parte de mi papel”

En relación a Aquaman 2, Heard habló sobre la reducción de las apariciones de Mera. “Me dieron un guión y luego me dieron nuevas versiones del guión que habían eliminado escenas que tenían acción, que mostraban a mi personaje y a otro peleando entre sí. Básicamente, sacaron gran parte de mi papel. Simplemente quitaron un montón. No sé siquiera si estaré en el corte final”, se quejó la actriz. Según el citado medio estadounidense, la ex de Depp aparecería en pantalla tan solo 10 minutos. De todas formas, su contrato monetario no se modificó, y la actriz habría cobrado 2.000.000 de dólares por su papel.

Amber Heard y Johnny Depp se enfrentan en los tribunales en un juicio millonario por difamación y eso parece afectar la carrera de ambos actores Captura

Ahora bien, junto al morbo por las versiones de que la actriz sería despedida del proyecto de Aquaman, comenzaron a aparecer las candidatas para reemplazarla. Sonó entonces fuerte el nombre de Emilia Clarke, actriz que había compartido pantalla con Momoa en Game of Trhones, por lo que se suponía que tenían una química probada.

También hubo un grupo de fanáticos que pidieron que la reemplazante de Heard sea la carismática actriz Black Lively. Pero, evidentemente el pedido no funcionó.

Y otra de las figuras que sonó para reemplazar a Heard fue ni más ni menos que Paris Hilton. Según el sitio de cine y series Qué ver, el nombre de esta mujer -más mediática que cinematográfica- surgió de una serie de historias de Instagram de Juliette Lauren Fischer, productora ejecutiva de Warner Bros que habría señalado que el estudio la quería a Hilton en el papel de Mera. Pero sus dichos nunca pudieron ser probados.

Paris Hilton sonó como una de las posibles reemplazantes de Amber Heard en Aquaman 2 Instagram Paris Hilton

En conclusión, el rol de Mera en Aquaman y el reino perdido continuará a cargo de Amber Heard, pero con una aparición muy reducida. El film se estrenará en marzo de 2023 y probablemente, según los medios especializados estadounidenses, sea la última aparición de esta actriz en las grandes producciones de Hollywood, ya que, luego del escándalo, será difícil que las compañías más importantes la contraten.

Básicamente, el futuro laboral de la actriz está en peligro por el rechazo que expresa contra ella el público cinematográfico. De hecho, una petición para que sacar a Heard de Aquaman 2 que se realizó en la plataforma Change.org ya alcanzó más de 4.300.000 firmas. Y la cifra sigue creciendo.