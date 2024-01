escuchar

Pese a que en las últimas horas algunos medios aseguraron que Britney Spears estaba trabajando en su décimo álbum de estudio, la cantante estadounidense terminó con las especulaciones y admitió que no va a volver a la industria musical, noticia que entristeció a sus fans.

“Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!”, lanzó la empresaria este miércoles 3 de enero a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 42.7 millones de seguidores.

El descargo de Britney Spear tras la publicación de la revista estadounidense Page Six (Foto: Instagram/@britneyspears)

Además, aseguró que en los últimos años se ha dedicado a escribir canciones para otros artistas y que actualmente es feliz siendo una “escritora fantasma”.

“Para aquellos que hayan leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años, soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!”, puntualizó en el posteo que obtuvo más de 50.000 likes.

Y completó: “La gente también está diciendo que mi libro fue lanzado sin mi aprobación ilegalmente y eso está lejos de ser la verdad... ¿Has leído las noticias estos días? ¡Soy tan amada y bendecida!”.

Tras leer aquella publicación en la red social, sus admiradores no tardaron en expresarse en X. “Todas las esperanzas y sueños de volver a ver Britney Spears en la música fueron arrebatados por ella misma”, dijo un usuario, mientras que otra expresó: “Britney Spears anuncia que nunca más volverá a la música. Deja un legado que nunca jamás ninguna persona en la industria de la música volverá a conseguir, porque ella fue, es y será siempre la mejor Popstar de la historia”.

Las declaraciones de la intérprete de “Oops!...I Did It Again” ocurrieron después de que la revista Page Six lanzara una nota este miércoles en la que aseguraba que había rumores de que las cantantes Charlie XCX y Julia Michaels estaban trabajando en el disco.

Cabe recordar que el último trabajo discográfico de la icónica cantante de pop fue en 2016, cuando publicó “Glory”. Luego, comenzó el escándalo con su padre, Jamie Spears, por lo que decidió tomarse un descanso, situación a la que identificó como “huelga”, para que su progenitor no se beneficiara de sus ventas durante su tutela.

Después de que un juez de Los Ángeles pusiera fin a la tutela de 13 años en 2021, la cantante lanzó colaboraciones con Elton John, con el tema Hold Me Closer, y con Will.i.am, con Mind Your Business en 2022 y 2023, respectivamente.

El padre de Britney Spears sufrió la amputación de una pierna

En los últimos días de 2023, el apellido Spears volvió a ser noticia, pero esta vez no por la reconocida artista sino por su padre, Jamie, quien sufrió una amputación de una pierna tras padecer una “terrible infección”.

Esta combinación de fotografías muestra a Jamie Spears (izquierda) padre de la cantante Britney Spears, mientras sale de un tribunal el 24 de octubre de 2012 en Los Ángeles. En el lado derecho se muestra a la cantante en un evento el 11 de febrero de 2017, en Beverly Hills, California. (AP Foto)

Pese a que el hombre de 71 años no está bien de salud, este no fue un motivo para un posible acercamiento de Britney. Según revelaron personas cercanas al hombre, tal como mencionó Page Six, Jamie se está recuperando de la amputación de su pierna, la cual ocurrió en noviembre después de que un reemplazo de rodilla le causara una “terrible infección”.

El padre de la cantante estuvo bajo el foco de los medios en los años, luego de que se le pusiera fin a la tutela legal que tenía sobre Britney en septiembre de 2021, tras las acusaciones de la estrella del pop de que había sido “abusivo” mientras controlaba sus decisiones personales, médicas y financieras.