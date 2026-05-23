AméricaTV afila su grilla para consolidarse en el rubro del espectáculo

De no mediar cambios, el próximo lunes 1 de junio, AméricaTV pondrá en marcha una renovación de su programación. El objetivo es consolidar el rubro del espectáculo y el entretenimiento, así como también mantener el tercer puesto por encima de Elnueve, su competidor directo.

Como se sabe, la tarde del canal sufrirá una baja histórica, pero dará paso a una gran apuesta. Tras cinco temporadas al aire, A la tarde llegará a su fin el viernes 29 de mayo. En su lugar, de 16.30 a 18, desembarcará Primicias ya. El ciclo estará conducido por Marina Calabró (quien dejaría su segmento en Lape Club Social, pero continuará en A24 y con su programa radial en El Observador 107.9) y Luis Ventura, acompañados por un destacado panel periodístico.

Por otra parte, la noche también se rearma. A las 23 regresa PEA (Pasó en América). La conducción seguirá a cargo de Augusto “Tartu” Tartúfoli y Sabrina Rojas. El panel que los acompañará ya está confirmado: Natalie Weber (sin dejar su lugar en Intrusos), Martín Salwe (quien continuará en SQP y ya se supo que durante el Mundial transmitirá en vivo desde las sedes donde juegue la Selección Argentina), Barby Franco y Ailén Bechara.

Con este movimiento, el clásico Polémica en el bar pasará a emitirse a la medianoche, cerrando la jornada del canal.

El Stream Room de la TV Pública celebra su primer año

El canal público consolida su ecosistema digital y redobla su apuesta por las transmisiones en vivo a través de YouTube, con una grilla diversa y propuestas para todos los gustos bajo la gerencia de programación de Agustina Zeballos.

El Stream Room de la TV Pública (@TVPublicaArgentina) está de festejo al cumplir su primer año de vida. A lo largo de estos doce meses, el espacio se consolidó como un pilar fundamental en la estrategia digital del canal y logró conectar con nuevas audiencias a través de una programación variada y en vivo por su canal de YouTube.

Con ciclos que van desde el espectáculo y el deporte hasta la actualidad y la vida saludable, la pantalla digital tiene en su programación destacada a Modo Zapping, con Dany Martin y Caro Ibarra (lunes y viernes a las 13), La Posta del espectáculo, con Gustavo Méndez (martes, miércoles y jueves a las 19.30), Pura vida, con Daniela Lopilato, Lucas González y Christián Martino (miércoles a las 14), Juernes (ciclo de espectáculos), con Juan Etchegoyen y Melina Vinchi (jueves a las 15), Grítalo Mundial, con Ignacio Lacal y Renzo Pantich (martes a las 17), Estás a Tiempo, con Christian Sancho y Celeste Muriega (miércoles a las 17), y Aire de campo, con Joaquín Pinasco, Daniel Aprile y David Miazzo (viernes a las 18.30).

Daniela Lopilato foto: Matías Salgado

Cueste lo que Cueste: el ciclo deportivo de Perfil se muda de Bravo TV al streaming

Ante la incertidumbre que rodea el futuro de Bravo TV (y cada vez más resonante en los estudios de los canales de Perfil), el programa deportivo de Editorial Perfil ha decidido apostar de lleno al formato digital. Cueste lo que cueste es el primer ciclo de streaming original de @perfiltv y pronto dejará la pantalla de aire para volcarse por completo a las plataformas virtuales.

A pesar del cambio de plataforma, el envío en vivo mantendrá su clásico horario de lunes a viernes, de 10 a 11. La conducción seguirá a cargo de Román Iucht, quien lidera un equipo multidisciplinario de especialistas integrado por el Juan Manuel Herbella, Marcelo Mármol de Moura y Lucas Buceta.

Más allá del análisis deportivo tradicional y el repaso de la actualidad, el ciclo continuará destacándose por su enfoque interdisciplinario, al cruzar el deporte con la medicina, la salud, la tecnología y la inteligencia artificial.