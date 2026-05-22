Qué veo en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar el fin de semana largo

Tras la vorágine de la semana, el sábado y domingo se presentan como un oasis de tranquilidad, y nada mejor que disfrutarlo en el cálido refugio del hogar. Ante la llegada del fin de semana largo, en el que se conmemora el lunes el Día de la Revolución de Mayo, no solo tendrás 48 horas para sumergirte en una maratón de entretenimiento, sino 72, y qué mejor que hacerlo de la mano de Netflix.

Tras la vorágine de la semana, el sábado y domingo se presentan como un oasis de tranquilidad, y nada mejor que disfrutarlo en el cálido refugio del hogar y frente a la pantalla de Netflix (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

A continuación, la lista de las series y películas más requeridas por los suscriptores para que elegir no sea un dolor de cabeza:

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana largo en Netflix

1. Carísima (2026)

Comedia/Redes sociales. Caro, quien organiza su cumpleaños número 30, conoce y se enamora de Leo, un psicópata con múltiples personalidades. Ella se queda atrapada en un espiral donde tiene que salvar tres cosas: su fiesta, su identidad y su vida. Duración: diez episodios. Ver Carísima.

Carísima, tráiler

2. Berlín y la dama del armiño (2026)

Thriller/Acción. Ansioso por dar un nuevo golpe, Berlín reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci, “La dama del armiño”. Duración: ocho episodios. Ver Berlín y la Dama del Armiño.

Berlín y la dama del Armiño, tráiler oficial

3. Némesis (2026)

Acción/Drama. El maestro ladrón Coltrane Wilder se enfrenta al detective Isaiah Stiles. Duración: ocho episodios. Ver Némesis.

Némesis, tráiler

4. Envidiosa 4 (2026)

Comedia/Romance. Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años, fruto de la relación anterior de él, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad. En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige. Duración: diez capítulos. Ver Envidiosa 4.

Envidiosa, cuarta temporada (Adelanto)

5. Entre padre e hijo (2026)

Thriller/Drama. Una abogada de éxito visita la casa de su prometido y entabla una peligrosa relación con el conflictivo hijo de este en medio de tensiones ocultas y secretos inquietantes. Duración: 20 capítulos. Ver Entre padre e hijo.

Entre padre e hijo, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana XL en Netflix

1. Hazme el favor (2023)

Comedia/Romance. Maddie, una mujer de 32 años en la bancarrota, acepta la propuesta de los padres del joven Percy, quienes le ofrecen un automóvil de lujo a cambio de que finja atracción por su hijo y así aumente su autoestima antes de que vaya a la universidad. Duración: 1 h 41 min. Ver Hazme el favor.

Hazme el favor, tráiler

2. Intercambiados (2026)

Animación/Fantasía. Una pequeña criatura del bosque intercambia mágicamente el cuerpo con un majestuoso pájaro del valle, lo que obliga a estos dos enemigos naturales a colaborar para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas. Duración: 1 h 41 min. Ver Intercambiados.

Intercambiados, tráiler

3. El choque (2026)

Documental/True crime. Una joven se estrella con su coche contra un edificio y mata a su novio y a un amigo. Lo que parece un trágico accidente acaba en un caso de asesinato. Duración: 1 h 34 min. Ver El choque.

El choque, tráiler oficial

4. Aguas siniestras (2024)

Terror/Sobrenatural. Ray es un deportista profesional que se retira a causa de una enfermedad. Compra una casa con la esperanza de usar la piscina para rehabilitarse y que sus hijos disfruten en ella. Sin embargo, descubre que en la vivienda hay una entidad espeluznante. Duración: 1 h 38 min. Ver Aguas siniestras.

Aguas Siniestras, tráiler oficial

5. Coco antes de Chanel (2009)

Drama/Historia. Coco Chanel nació en un hogar modesto y, con tesón y talento, fue ascendiendo hasta lo más alto del mundo de la moda parisina. Su nombre se volvió inmortal y su estilo cambió la imagen de la mujer del siglo XX. Duración: 1 h 50 min. Ver Coco antes de Chanel.