Benjamín Vicuña rompió el silencio tras las polémicas declaraciones de la China Suárez sobre sus hijos

La relación entre Benjamín Vicuña y María Eugenia ‘la China’ Suárez se encuentra bajo suma tensión desde que la actriz decidió irse a vivir en el exterior junto a Mauro Icardi y se llevó a sus hijos, Magnolia y Amancio, sin su autorización. Es por eso que, mediante vía judicial, la expareja habría coordinado visitas mensuales para que los menores vean a su padre. Sin embargo, en el último período, los días se habrían alargado mucho más de lo esperado para el actor chileno.

Ante esta problemática familiar, las cámaras de Intrusos (América TV) se acercaron a las puertas del teatro en la Avenida Corrientes donde el intérprete lleva adelante la obra Secreto en la montaña junto a Esteban Lamothe, para conocer su versión sobre los hechos. “Ya lo he aclarado en varias oportunidades hasta el cansancio que no me interesa hablar más de ese tema. Son temas privados y que vamos manejando con la familia”, comenzó Vicuña, de forma contundente.

Benjamín Vicuña habló de la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok / @sangrejaponesa)

Pero su cara se desfiguró cuando el cronista le comentó que la China Suárez había declarado en la Justicia que sus hijos ven a Mauro Icardi como una “figura paterna”. “¿Eso dijo? Bueno... son opiniones", señaló el actor con incomodidad. “Lo que importa es que ellos estén bien y ya están llegando prontito, así que eso me tiene muy feliz y contento”, concluyó.

¿Qué declaró la China Suárez a la Justicia?

Estas declaraciones resonantes para Benjamín Vicuña fueron pronunciadas por la China Suárez delante de la Justicia turca. Según explicó Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV) la novia de Mauro Icardi fue convocada por las autoridades para declarar en el conflicto judicial que el futbolista mantiene con su exesposa, Wanda Nara, por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella.

En su testimonio, la ex Casi Ángeles habría hablado maravillas sobre su rol como papá. "Indicó que Mauro Icardi es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos”, remarcó el conductor. Pero el pasaje del escrito que más llamó la atención fue aquel en el que la actriz aseguró que tanto Rufina, como Magnolia y Amancio tratan a su padrastro como a su padre. “Sus propios hijos tratan a Mauro como un padre y lo consideran como tal”, señaló Lussich.

¿Dónde se encuentran actualmente Mauro Icardi y la China Suárez?

Mientras en Argentina las declaraciones de la China Suárez en la justicia turca generan revuelo mediático, la pareja se encuentra en un viaje que ella deseaba desde hacía años. Según revelaron en La Mañana con Moria (eltrece), Mauro Icardi le cumplió el sueño a su novia de conocer Japón.

Mauro Icardi y la China Suárez en Japón

Este país era uno de los destinos que la actriz quería conocer desde que era muy pequeña, ya que es de allí donde provienen sus ancestros. Si bien, en un principio, los enamorados habrían querido que sea algo sumamente íntimo, gran cantidad de personas comenzaron a reconocerlos en el exterior y a pedirles fotos.

Así se pudo saber que uno de los primeros lugares turísticos que decidieron visitar en el país nipón fue el famoso local llamado “Mipig”, un espacio donde las personas pueden interactuar con pequeños cerdos. En el lugar debieron quitarse los zapatos y sentarse en el piso para compartir un momento con los animalitos.