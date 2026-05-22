Las vacaciones de Camila Morrone en Jamaica por el cumpleaños de su novio: “El cielo en la tierra”

En medio del éxito de la serie de Netflix que protagoniza, Algo terrible está a punto de suceder, y tras su paso por la alfombra roja de la Met Gala, Camila Morrone (28) se tomó unos días de vacaciones en las paradisíacas playas de Jamaica para celebrar el cumpleaños número 30 de su novio, el productor musical Cole Bennett.

Camila Morrone durante sus vacaciones en Jamaica

“El cielo en la tierra. Amo a Jamaica con todo mi corazón”, escribió la actriz de orígenes argentinos en un posteo de Instagram que acompañó con un carrusel de fotos de su tiempo de descanso. Y aunque en casi todas las imágenes la hija de Lucila Polak aparece sola, en la última dio señales de que estaba junto a su pareja porque se los puede ver a ambos de espaldas, abrazados a orillas del mar. Incluso, a través de sus historias compartió otras postales vacacionales donde sí mostró el rostro de su enamorado, con quien está saliendo hace dos años.

La actriz argentina mantiene su romance con un bajo perfil, aunque ocasionalmente se muestra junto a su pareja

En una historia de Instagram, la protagonista de Algo terrible está a punto de suceder compartió una imagen junto a su novio, el productor musical Cole Bennett

“El cielo en la tierra. Amo a Jamaica con todo mi corazón”, dijo sobre sus días de relax en el paraíso caribeño

La primera vez que se los vio juntos fue en julio de 2024 en una doble cita con el actor Austin Butler y una de sus amigas más cercanas de la industria: la modelo y actriz Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford. Los cuatro disfrutaron de una cena en el SoHo de Nueva York y aunque no hubo besos ni abrazos, los rumores sobre una relación entre Morrone y Bennett comenzaron a circular con fuerza.

La oficialización del romance llegó en junio de 2025, para el cumpleaños del productor. Morrone lo confirmó a través de las redes sociales, y luego se dejó ver junto a su nuevo amor muy acaramelada por las calles de Nueva York. La actriz no presentaba una pareja de forma oficial desde su ruptura con Leonardo DiCaprio, en septiembre de 2022.

“Tenés una cita, luego una segunda y, bueno, acá estamos”, dijo ella a The Times en enero pasado. “Y pensás: ‘Me gusta mucho pasar tiempo con esta persona’. Siempre me encanta esa frase de que empezamos una conversación y nunca terminó. Se siente así”, reveló.

La doble cita de Camila Morrone y Cole Bennett con Austin Butler y Kaia Gerber en julio de 2024 JWNY - Backgrid/The Grosby Group

Cole Bennet no es un desconocido en la industria del espectáculo: el joven oriundo de Illinois es director y productor de videos musicales y fundador de Lyrical Lemonade, una compañía multimedia que nació en forma de blog cuando todavía era estudiante secundario. Con un pasado autodidacta y mucho trabajo en su haber, impulsó la carrera de varias figuras actuales del hip-hop y logró hacerse un lugar dentro del medio. Hoy trabaja para Eminem, Jack Harlow y Juice WRLD.

Su carrera también incluye varias producciones audiovisuales, entre las que se destacan The Culture: A Chicago Hip Hop Documentary (2016), Jack Harlow & Dave: Stop Giving Me Advice (2023) y Eminem: Doomsday 2 (2024). A principios de 2025 lanzó su primer álbum de estudio, All Is Yellow. En relación a su vida personal, la revista ¡Hola! mencionó que tuvo una relación fugaz con Gigi Hadid, otra ex de DiCaprio, en agosto de 2023.

"30 para el bebé", escribió Morrone en sus historias de Instagram para felicitar a su novio por su cumpleaños

En la mayoría de las fotos que publicó en sus redes sociales aparece ella sola

Durante mucho tiempo, antes de que su carrera como actriz comenzara a tomar vuelo, Morrone fue conocida como “la novia de Leonardo DiCaprio”. La pareja se separó en septiembre de 2022, luego de cuatro años juntos. No hubo comunicado oficial de la ruptura y ninguno de los dos salió a dar declaraciones al respecto: alcanzó con los paseos de ella con amigas o las vacaciones de él con su madre y sus amigos por el Mediterráneo para ratificar las sospechas de una fuerte crisis entre ellos.

"Siempre me encanta esa frase de que empezamos una conversación y nunca terminó. Se siente así", dijo la actriz sobre su relación

El inicio de la relación también fue en silencio: el protagonista de Titanic fue vinculado por primera vez con la hija de Lucila Polak en enero de 2018 durante un viaje a Aspen, Colorado. Sin embargo, la relación se oficializó dos años después cuando ella lo acompañó durante la ceremonia de los premios Oscar.