Así fue la charla de reconciliación entre Sabrina y Furia

No hay dudas de que Juliana Scaglione, más conocida como ‘Furia’, es una de las participantes más polémicas, pero no por eso menos querida del reality. Su mala relación con Sabrina Cortéz comenzó desde que la mendocina atravesó la puerta de la casa más famosa del país, al segundo día del inicio de Gran Hermano 2023 (Telefe). Sin embargo, en las últimas horas sorprendieron a todos con un abrazo.

Después del fuerte cruce entre Furia y Williams ‘el Paisa’ López, que terminó con los dos participantes sancionados y en placa, la histriónica concursante le habló a todos en la cena. “En base a lo que viene pasando, hay un montón de cosas que yo hago y que a los demás les molesta, se la van a tener que fumar básicamente porque yo voy a seguir en esta casa. Entonces hagamos las cosas amenas y si algo les molesta, aíslense ustedes porque yo no me voy a aislar”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Si están entrenando voy a ir porque la casa es de todos. La que queda como golpeadora afuera soy yo chicos y, lamentablemente, ¿saben qué pasa que yo no me daba cuenta? Ustedes me hacen más famosa”.

Al escucharla, Sabrina le dijo que se acercó un montón de veces, pero que ella no la dejó. “Me parece una falta de respeto que no me mires a la cara cuando te hablo”, le comentó.

Después de la charla, Sabrina fue a buscar a la habitación a Furia para aclarar los tantos. “Furia, realmente, de corazón, te quiero preguntar qué es lo que te afectó de lo que yo te hice. Te juro que con vos, a la noche me tapo la cara y me río boluda, porque me cago de risa con vos, pero me cuesta mucho no sentirme cómoda riéndome con vos, porque no soy una persona falsa, no me sale”, expresó.

Y completó: “Para mí vos sos igual que Licha, que Carla, que Isa y cada uno de los que están acá. Cada uno tiene cosas bellas y malas”. En ese momento, la rubia le agradeció la charla y le preguntó si la podía abrazar. “Sí, obvio”, le contestó Furia, quien remarcó antes que ambas pertenecen a grupos distintos y que por ahora no van a ser amiga. Con los tantos aclarados, las dos se fundieron en un abrazo.

