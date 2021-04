Amor y monstruos: todo lo que tenés que saber sobre la nueva película de Netflix

Amor y monstruos se sumó este miércoles al catálogo de Netflix y, en pocas horas, escaló al primer puesto del ranking de lo más visto en la Argentina en la plataforma de streaming. Pese a que su estreno real fue el 16 de octubre del año pasado, esta “aventura apocalíptica” despertó un notable interés en los usuarios.

La trama muestra que la Tierra fue atacada por horrendos monstruos y solo el 5% de la humanidad logró sobrevivir. Joel Dawson (Dylan O’Brien) fue uno de los afortunados que pudo salvarse y vive refugiado en un búnker subterráneo. Pero, siete años después del ataque, el protagonista ubica por radio a su antigua novia, Aimee (Jessica Henwick).

Tráiler de la película Amor y Monstruos

Para poder encontrarse con ella, el joven debe recorrer poco más de 100 kilómetros. Pero, en un mundo infestado de terroríficas criaturas, puede ser un suicidio. Joel debe encontrar su héroe interior y enfrentarse a peligros desconocidos. Afortunadamente, en el camino encuentra nuevos amigos que lo ayudan a lograr su cometido.

El joven Joel Dawson (Dylan O'Brien) se encuentra con Boy, un perro que se convertirá en su fiel compañero de aventuras en la película Amor y monstruos Photo Credit: Jasin Boland

Esta película estadounidense fue dirigida por Michael Matthews y tiene como protagonistas a Dylan O’Brien (Teen Wolf) y a Jessica Henwick (Game of Thrones), así como a Dan Ewing, Michael Rooker y Ariana Greenblatt. En una hora y 49 minutos, el espectador se encuentra con una mezcla de géneros: comedia, romance y acción.

Le obra comenzó a gestarse en 2012, bajo el nombre Problemas con los monstruos (Monster Problems), en manos del guionista Brian Duffield y el productor canadiense Shawn Levy, que hizo éxitos como Recién casados (2003).

Seis años más tarde, contrataron a Matthews para dirigirla y eligieron a O’Brien como protagonista. Luego, fueron anunciando al resto del elenco.

El rodaje de la película comenzó el 25 de marzo de 2019 en la ciudad de Gold Cosat, en Australia, y terminó dos meses después. Pensaban estrenarla el 6 de marzo de 2020, pero hubo problemas con la producción y pasaron la fecha al 17 de abril.

Tanta mala suerte tuvieron que justo se impusieron las restricciones por la pandemia de coronavirus y su estreno se postergó, entonces, para febrero de 2021. Sin embargo, Paramount Pictures anunció después que la lanzaría el 16 de octubre de 2020, en simultáneo para las plataformas on demand y en casi 400 cines.

Tuvo buena recepción de la crítica, recibió una aprobación del 91% en el sitio Rotten Tomatoes y 59 puntos sobre 100 en Metacritic. Algunos expertos resaltaron su similitud con el éxito Zombieland, sobre todo en la parte en la que el protagonista se encuentra con un cazador sensato, llamado Clyde Dutton (Michael Rooker) y su despiadada compañera de viaje, de 8 años, Minnow (Ariana Greenblatt).

Ariana Greenblatt y Michael Rooker interpretan a Minnow y Clyde en Amor y monstruos, el nuevo estreno de Netflix Photo Credit: Jasin Boland

A su vez, la producción se destacó en sus efectos especiales, por lo que recibió una nominación a los premios Oscar. También fue nominada a los Critics’ Choice Super Awards 2021 como mejor película de ciencia ficción.

Un éxito de streaming

En su primer fin de semana, Amor y monstruos fue la película más alquilada en FandangoNow y Apple TV. El interés de los usuarios por esta producción la mantuvo también entre las cinco más vistas durante las dos semanas siguientes.

En Netflix se estrenó este miércoles 14 de abril y, en pocas horas, saltó al primer puesto de las 10 series y películas más vistas en nuestro país.

Pero no solo en el streaming fue un boom. En su primer fin de semana de estreno en cines, recaudó 255.000 dólares.

¿Por qué Dylan O’Brien?

Este actor estadounidense, de 29 años, nacido en Nueva York, es hijo del cineasta Patrick O’Brien y la actriz Lisa Rhodes. Lleva el arte en sus venas. Desde muy pequeño comenzó a subir cortometrajes y videos caseros a su canal de YouTube, hasta que fue descubierto por un productor.

Fue uno de los actores principales del elenco de la serie Teen Wolf, creada por Jeff Davis para MTV, que estuvo seis años en pantalla. También hizo apariciones en producciones televisivas como New Girl, Weird City y Amazing Stories.

Dylan O'Brien interpretó durante seis años a Mieczyslaw "Stiles" Stilinski en la serie Teen Wolf MTV

Formó parte del reparto de 12 películas, entre ellas The First Time (2012), The Internship (2013) y el éxito The Maze Runner (2014), que luego se convirtió en trilogía. También le dio la voz a Bumblebee en la película homónima (2018). En este momento, está rodando Infinite, la producción estadounidense de acción y ciencia ficción dirigida por Antoine Fuqua.

A lo largo de su carrera, obtuvo varios reconocimientos por su trabajo, como el premio Young Hollywood Awards al actor revelación. También un MTV Movie Awards y dos Teen Choice Awards por su papel en The Maze Runner.

A nivel personal, se destaca por su filantropía. Ayuda a varias organizaciones benéficas y suele sumarse a distintos eventos de caridad.

Su enamorada en Amor y monstruos es nada menos que Jessica Yu Li Henwick. Esta actriz inglesa, de 28 años, interpretó a Nymeria Arena en la serie de HBO Game of Thrones, a Jessika Pava en Star Wars: Episode VII-The Force Awakens, y a Colleen Wing en la serie original de Netflix Iron Fist.

LA NACION