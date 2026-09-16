Ana Paula Dutil opinó sobre el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y fue contundente

Tras seis años de relación, el martes 15 de septiembre, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el sí en el Registro Civil de San Isidro. Fue una ceremonia íntima y privada en la que dijeron presente sus hijos, sus padres y los hermanos de ella, pero no así los de él. Esta ausencia no pasó inadvertida y trascendieron versiones de que esto podría deberse a su lealtad hacia Ana Paula Dutil, exesposa del músico y madre de sus hijos. Sin embargo, en medio del revuelo mediático, la exmodelo rompió el silencio y dejó en claro qué piensa de la nueva unión conyugal.

En la emisión del martes de LAM (América TV), Karina Iavícoli reveló que, tras las dudas sobre una supuesta fractura en el clan Ortega, se comunicó con Dutil para preguntarle por el casamiento de su ex y Prandi y compartió el intercambio de mensajes que tuvieron. “Ella es amorosa. En líneas generales, agradece siempre el respeto. Le dije: ‘Vi a tus hijos, qué lindos y qué grandes están’, y me dice: ‘La quieren mucho a Julieta y eso dice mucho para mí y me parece muy importante’”, leyó la panelista.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron en el Registro Civil de San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

“Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel”, sentenció Dutil, de acuerdo con el mensaje, dejando en evidencia su apoyo hacia la pareja.

Al casamiento solo asistieron Bautista e India, los hijos de Emanuel y Dutil, como así también sus padres Palito Ortega y Evangelina Salazar. También estuvieron Mateo y Rocco, los hijos de Julieta con su exmarido Claudio Contardi, sus padres y su hermana, además de algunos pocos familiares y amigos. “La verdad es que estoy muy contento por los dos. Yo a Julieta la quiero muchísimo y es lo que le dije cuando le entregaron los anillos: ‘Desde que llegó a la vida de mi papá, mi papá está mucho más contento; se lo ve en los ojos, en la mirada, en la cara y eso me pone muy feliz por él’”, expresó el primogénito del cantante en diálogo con PrimiciasYa (América TV) y aseguró que Prandi “siempre fue una más de la familia”.

India y Bautista Ortega, los hijos del músico, dijeron presente en el casamiento de su padre y Julieta Prandi junto a sus abuelos Gerardo Viercovich - LA NACION

Sin embargo, lo que no pasó inadvertido fue la ausencia de Sebastián, Luis, Julieta y Rosario Ortega, los cuatro hermanos del novio. Según explicó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), esto pudo haberse debido a que no estarían felices con su compromiso y habrían calificado a Prandi como una “usurpadora”. “Una amiga de Julieta Ortega me dijo: ‘Julieta dice en la intimidad que Prandi es una conchu... Que llegó para dividir a la familia. No puede creer que su hermano esté ciego y se deje llevar de las narices por Julieta. Se hace la mosquita muerta, pero es malísima’”, expresó la conductora.

Asimismo, deslizó la posibilidad de que el descontento podría estar vinculado con que la modelo ocupó el lugar de Dutil, quien es amiga de Julieta Ortega.

Yanina Latorre reveló los motivos por los que los hermanos de Emanuel Ortega no asistieron a su boda con Julieta Prandi

Por su parte, Karina Iavícoli comentó en LAM que Evangelina Salazar desmintió cualquier tipo de conflicto entre sus hijos y aseguró que la ausencia se debió a que la invitación llegó solo seis días antes y no tuvieron tiempo de reacomodar sus compromisos. “Se tomó el trabajo de decir que estaban todos muy ocupados y que, como les habían avisado muy tarde que se casaban, no se pudieron organizar. Es medio raro”, sostuvo la panelista.