Ana Rosenfeld estalló contra Luis Ventura porque reveló una intimidad de Beatriz Salomón: “No sabe la familia”

Luis Ventura participó de Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito, ahora en la pantalla de América TV. En un momento, el periodista contó un chimento que tenía como protagonista a la actriz Beatriz Salomón, que murió en junio de 2019, y tuvo un fuerte cruce con Ana Rosenfeld, panelista del ciclo.

El conductor de LAM le recordó al presentador de Secretos Verdaderos un episodio ocurrido en 2004, cuando Luis Ventura y Jorge Rial llevaron al piso de Intrusos a Beatriz Salomón y a su entonces esposo, Alberto Ferriols. En aquella ocasión, sorprendieron al cirujano con una repetición del programa Punto Doc y denunciaron que sus intervenciones quirúrgicas estaban al borde de la ilegalidad.

Luego de la polémica que se desató esa noche, Salomón demandó al medio televisivo y a la productora Cuatro Cabezas por humillación pública y Rosenfeld fue su representante legal. “Beatriz se sintió traicionada porque la llevaron en vivo a ver el programa anterior, Punto Doc”, recordó Ángel.

Sin embrago, Ventura se defendió y, con su mirada fija en la abogada, recordó: “Hubo un par de encontronazos, aunque ahora convivimos. Hay algo que a mí me dolió y es justamente la mentira”. En este sentido, el periodista agregó: “De qué manera se nos puso a Rial y a mí la mochila del caso Salomón. Y todo el mundo sabe quiénes fueron los responsables que no tenían nada que ver con nosotros dos”.

A continuación, luego de reflexionar un instante, Luis Ventura retomó su declaración y con contundencia sentenció: “Yo te voy a contar algo que no lo sabe nadie: la señora Salomón, que en paz descanse porque yo no le voy a guardar rencor, porque me dolió su partida, yo tenía una excelente relación, era la amante de un exjuez federal famosísimo”.

Ante la ofensiva, Yanina Latorre detuvo al invitado y afirmó: “Pero igual no se merecía lo que le hicieron”. Inmediatamente, Ventura reveló: “Estás equivocada. ¿Sabés quién llamó a quién? Salomón me llamó a mí porque en América estaban promocionando una cámara oculta de un famoso médico que hacía operaciones clandestinas. Y me llamó porque ya le había arreglado un quilombo con Pepe Parada”.

Mientras el conductor seguía con su relato, Rosenfeld saltó en defensa de Salomón y lanzó: “¿Le parece bien hablar de esto? Podemos hablar todo lo que quieras sobre si estuvo bien o estuvo mal. A mí me parece mal que vos ventiles algo que yo no sabía”.

“Vos sabías, si yo te lo conté en un ascensor. Vos ahí me dijiste: ‘Te ponemos porque en realidad vamos por la empresa y alguien superior”, atacó Ventura nuevamente. “Luis, dejame hablar. Acá no estamos discutiendo eso. Lo que me pareció mal, y por eso te interrumpí, es que hoy nos podrían estar mirando las hijas y cualquier miembro de su familia”, replicó la abogada.

No obstante al pedido de la abogada, Ventura siguió: “Bueno, que sepan que su padre cobró 500 mil dólares, que es lo que nadie dice. Y las mató de hambre cuando les podría haber pagado”. Tras el exabrupto, Ángel de Brito detuvo las acusaciones de su colega y le dio una vez más la palabra a la abogada que agregó. “Lo que no puedo permitir es que digas que, mientras ella estaba casada con Ferriols, tuvo un amante que fue un juez, que no me consta, no lo sé. No lo saben, no lo sabe la familia”, le reprochó al periodista.

Finalmente, en medio del polémico debate que se desató en el estudio, el conductor de LAM puso paños fríos en la disputa entre su invitado y su panelista y dio por terminado el tema. “Voy a salir de acá porque no vamos a terminar más con esta discusión”, cerró Ángel.