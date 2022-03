El desgarrador llanto de Lizy Tagliani al enterarse de que su ex Leo Alturria tiene novia: “Me siento muy sola”

En enero pasado, Lizy Tagliani anunció mediante redes sociales que su relación con Leo Alturria había terminado tras tres años de amor. Desde entonces, las versiones en relación a los motivos de esta separación apuntaron hacia infidelidades por parte de él, sin embargo la humorista decidió no hacer declaraciones al respecto y resaltó el cariño que sienten el uno por el otro. Este lunes, la relación entre ambos volvió a ser noticia luego de que la también conductora rompiera en llanto frente a los rumores que indican que su exnovio estaría saliendo con otra mujer. “Yo lo amo profundamente”, afirmó en diálogo con Intrusos (América).

Según trascendió, el joven rugbier estaría comenzado una relación con una mujer de 30 años llamada Antonella, oriunda de Luján. Fue ella misma la que brindó una entrevista para el programa que conduce Flor de la V y confirmó la noticia sobre este romance que llevaría tres meses. “Empezamos a hablar por Instagram. Él es muy buena onda, es lo más. Él vino para acá, hemos salido. Yo suelo ir para allá”, indicó.

Lizy salió corriendo de un móvil

Ante esta novedad, desde el ciclo de espectáculos buscaron la palabra de Lizy Tagliani a la salida del teatro. Ante la consulta del cronista sobre esta nueva relación, la humorista prefirió llamarse al silencio y se retiró del lugar. Las cámaras la captaron el momento en el que corrió para huir de la guardia periodística que había en el lugar.

Posteriormente, la humorista pidió disculpas al staff de Intrusos por su actitud, lo hizo a través de un audio que le envió a Marcela Tauro, en el que realizó un conmovedor descargo. Visiblemente angustiada, Lizy señaló que la noticia del nuevo romance de Alturria la tomó por sorpresa. “Me cayó como una patada, como una puñalada en medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, amo a su familia, yo me siento parte de su familia”, dijo sin poder contener el llanto.

Lizy habló sobre el nuevo romance de Leo

En ese sentido, la artista explicó que el vínculo con su exnovio sigue vigente y ambos quieren salir adelante en nombre de ese amor que sienten. “Sea cual sea el vínculo, pero que sea de la mejor manera porque es alguien muy importante en mi vida. Me siento muy sola, entonces cuando me dijeron esto, casi me muero, no podía creer lo que me estaba pasando”, aclaró angustiada.

A pesar de mostrarse triste por esta nueva información, la humorista señaló que Alturria le niega que esto sea verdad. Sin embargo, no dudó en destacar que se trata de un asunto personal de él. “Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, de salir con quien quiera, no es algo que me pertenezca a mí”, admitió. Por último, indicó que todo lo que se dice de su exnovio le afecta personalmente porque siente que hablan de ella, ya que es parte de su vida.

Lizy hizo un nuevo descargo sobre Leo (Instagram @lizytagliani)

Luego de este desgarrador descargo, los seguidores de Lizy se mostraron muy preocupados por su bienestar emocional y le dejaron muchos mensajes de aliento. Frente a esta demostración de afecto, la humorista grabó un video, que publicó en su cuenta de Instagram, en el que les agradeció sus palabras y aclaró que si bien escucha a todos sus seres queridos que buscan su bienestar, ella tomará decisiones con la premisa de seguir sus sentimientos.

Descargo de Lizy

“Soy de las que escucha su corazón y decido qué tengo ganas de hacer, si quiero intentarlo. Si después me equivoco digo ‘bueno ya me lo advirtieron, ahora jodete’. No quiero quedarme con las ganas de saber qué hubiera pasado. La verdad es que sé quién es Leo, yo sé que es una buena persona y voy a tratar de reconstruir esta relación”, aclaró y explicó que sea cuál sea el vínculo entre ella y su ex va a priorizar el bienestar de ambos, en nombre del amor que sienten.

Leo Alturria dio por finalizado el noviazgo con Lizy (Captura Twitter @socioseltrece)

Por su parte, Leo Alturria se muestra reacio a hacer declaraciones sobre su vida personal en los medios. Sin embargo, en diálogo con Socios del espectáculos (eltrece) aclaró que actualmente no se encuentra en una relación amorosa, sino que está soltero. En lo que respecta a su vínculo con Lizy, lo dio por finalizado. “Ya concrete la parte del duelo, a ella le esta costando un poquito más”, expresó para dejar en claro que el noviazgo terminó y que para él es una decisión definitiva, a diferencia de lo que siente la humorista.