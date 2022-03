Nazarena Vélez recordó la feroz pelea que tuvo con Flavia Palmiero: “La agarré de los pelos”

“Yo agarré de los pelos una vez en una mediación a Flavia Palmiero”, reveló Nazarena Vélez la noche del miércoles en LAM (América). El violento episodio ocurrió en el 2013, cuando la exvedette protagonizó una mediática pelea con la conductora, con la que luego llegó a una instancia judicial. A casi una década del hecho, decidió rememorarlo y se describió como una “enferma” por su reacción.

Ángel de Brito abrió una puerta que no creía que lo llevaría al crudo relato en vivo de la panelista. El conductor recordó el momento en el que se encontraba en una mediación judicial con una persona muy famosa, a la que no quiso nombrar. Allí vivió una situación violenta para con su abogada, Ana Rosenfeld. Por eso, recomendó que en esas instancias, debe primar la buena predisposición para llegar a un acuerdo entre las dos partes. Al escucharlo, Nazarena reveló que, por lo contrario, ella no vivó esa experiencia sino que protagonizó un ataque hacia la integridad física de Flavia Palmiero.

Nazarena atacó a Flavia en 2013 (Foto Instagram @nazarenavelez)

La mamá de Barbie Véléz recordó que en 2013 atravesó una pelea mediática luego que su hija fuera echada de una propiedad donde se realizada una fiesta con el elenco de la novela en la que la joven participaba en aquel entonces. Quien habría tomado la decisión fue Palmeiro, que también estaba presente en el evento.

Nazarena contó cómo agredió a Flavia

Según trascendió en ese momento, Flavia reconoció a Barbie como la hijastra de Fabián Rodríguez, con quien había tenido un problema al iniciarle un juicio por deudas económicas por un programa que ella condujo y él produjo. En ese entonces, el empresario era pareja de Nazarena, motivo por el cual la conductora habría tomado la determinación de expulsar del festejo a la adolescente, algo que ella negó haber hecho.

“Me acuerdo que Barbie me llama; yo estaba haciendo teatro, tenía 30 mensajes y llamadas perdidas que me decía que estaba caminando sola por Avenida Libertador porque no la dejaron ni tomar remis”, rememoró ante la sorpresa de sus compañeras de LAM. Fue en ese momento que estalló de furia contra la conductora de La Ola está de fiesta.

Luego de atacarla verbalmente en diversos programas de televisión llegaron a una instancia judicial donde se vieron cara a cara, lo que no fue beneficioso para Palmeiro debido a que la furia aún persistía en Nazarena.

Flavia negó las acusaciones por parte de las Vélez (Foto Instagram @flapalmiero)

“Yo una enferma la verdad, la agarré de los pelos”, reveló la panelista y detalló que en ese entonces se generó un ida y vuelta de gritos entre ellas. Flavia, por su parte, pedía que le alejen debido a la violencia que recibió, sin responder con golpes. Luego de este episodio, las mujeres pudieron remediar la mala relación. Según Vélez, esto se dio luego de la muerte de Rodríguez momento en el cual se enfrentó a otros problemas y comenzó a arreglar otros tanto de menos gravedad, como fue con la conductora.