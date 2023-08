escuchar

En uno de los últimos shows que dio Luis Miguel en el Movistar Arena hubo dos personajes famosos sentados entre las primeras filas, a pocos metros del escenario. Se trató de Juan Alberto Mateyko y Ana Rosenfeld, una pareja que generó sorpresa y despertó, incluso, rumores de romance en las redes sociales, donde ambos subieron una postal compartida en el microestadio de Villa Crespo. En diálogo con LA NACION, la abogada contó la verdad sobre la relación con el legendario conductor.

“Junto a mi querida Ana Rosenfeld vimos y disfrutamos a Luis Miguel en su momento brillante”, escribió ‘el Muñeco’ en un posteo de Instagram. En la imagen que acompañaba la publicación aparecía él junto a Ana Rosenfeld, ambos sentados y sonrientes en respectivas butacas del estadio en el que realizó su presentación el artista mexicano.

Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko compartieron el recital de Luis Miguel en Buenos Aires y los usuarios hablaron de un posible romance entre ellos Ig / @ana.rosenfeld

La abogada de muchos famosos, en tanto, subió la misma foto a su cuenta de Instagram, en la que escribió “Noche de Luis Miguel con mi querido amigo Juan Alberto Mateyko”. Quizás por la actitud risueña de ambos, o porque no es común verlos juntos, fueron varios los usuarios que comentaron esa fotografía con mensajes que sugerían que la letrada y el conductor de La movida del verano podrían estar atravesando una situación romántica.

Tanto Ana Rosenfeld como Juan Alberto Mateyko compartieron en sus redes sociales su fotografía en la previa del recital de Luis Miguel Ig / @jmateyk

“¿Son pareja? Me encanta”; “Me encanta verlos juntos”; “Yo creo que hacen una muy buena pareja”; fueron algunos de los comentarios de quienes apostaron por una relación entre ambos famosos, aunque también hubo usuarios que resaltaron la alegría de volver a ver a Mateyko después de tanto tiempo y unos cuántos más que hablaron de la belleza de la letrada.

Lo cierto es que los rumores sobre el posible romance entre la apoderada de Wanda Nara y Mateyko quedaron de inmediato en solo eso: rumores. Es que, en diálogo con este medio, al referirse a esa posible relación con el conductor, la abogada aseguró: “Somos amigos hace muchos años”. Es decir que, como dijo, solo “hay amistad” entre ambos.

Después del show de Luis Miguel, Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko fueron a comer a un restaurante porteño Ig / @ana.rosenfeld

Más adelante, cuando se la consultó sobre cómo tomaba aquellos rumores que habían surgido tras la foto en el microestadio donde cantó Luis Miguel, la mujer de leyes aseveró: “Tanto Juan como yo lo tomamos con simpatía. Sabemos que la gente generó el rumor por el cariño que nos tiene a ambos”.

Pero las actividades nocturnas de Rosenfeld y Mateyko no concluyeron en el recital del astro mexicano. Es que, luego del show, ambos fueron a comer juntos. “Después de Luis Miguel, cenita con mi querido Juan Alberto Mateyko”, escribió en otro posteo la abogada mediática. En las imágenes se ve a los dos sentados a la mesa de un restaurante, compartiendo sendas copas de vino.

Ana Rosenfeld perdió a su esposo, Marcelo Frydlewski, a quien considera "el amor de su vida", en octubre de 2021 por problemas derivados del Covid Instagram Ana Rosenfeld

Ana Rosenfeld perdió a su marido, Marcelo Frydlewsky, a quien define como “el amor de su vida”, en octubre de 2021. El hombre, de 67 años, falleció en Miami luego de estar internado 45 días, tras contraer coronavirus. “Te amé, te amo y te amaré para toda la vida”, escribió entonces la abogada en su cuenta de Instagram.

En una charla con LA NACION en marzo de este año, Rosenfeld confesó que la muerte de su esposo “directamente me devastó”. Entonces, ella contó que se había enojado con Dios porque tenía muchas preguntas sin respuesta. “¡Cómo no se iba a salvar! Una persona tan buena, joven, el amor de mi vida. No entraba en mi cabeza un final así. Yo estaba desesperada”, señaló entonces. Y contó también cómo pudo encontrar una salida tras ese duro momento: “De a poco voy poniendo una sonrisa en los labios. Creo que la clave es el tiempo y la familia. Hay que vestirse y salir a la calle a lucharla. Jamás dejarse hundir, porque si empezás una curva descendente, chau”.