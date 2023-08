escuchar

En las últimas horas, Ricardo Darín fue protagonista de un cruce en Twitter. Sucedió luego de que un usuario contara una supuesta anécdota que vivió con él en la mesa antes de votar en las PASO 2023, este domingo. Sin embargo, el actor lo negó enfáticamente y generó mucha repercusión en la plataforma. A pesar de que inicialmente se trataba de un chiste, el tema dio que hablar a partir de lo que contestó el famoso.

El domingo fue un día movido para la Argentina. A lo largo de toda la jornada, lógicamente las PASO se apoderaron de la conversación en todo el país. Tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, los análisis y las opiniones de los usuarios no tardaron en hacerse presentes.

Por la noche, la sorpresa la dio Javier Milei, quien superó el 30 por ciento de los votos y se ubicó en el primer lugar a nivel nacional. Más allá de que este porcentaje fue el tema dominante de la discusión, antes de que llegaran los números, tuvo lugar otros debates. Especialmente en las plataformas, muchos usuarios se refirieron a su experiencia en los centros de votación.

En ese contexto, el usuario @luucadb_ eligió hacer una broma con una supuesta anécdota que vivió junto a Ricardo Darín. De acuerdo al relato, el joven votó en la misma mesa que el actor y mantuvieron un intercambio referido al voto. “Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije ‘Ricardo, a lo Bukele eh. Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”, relató.

Luego de su tuit original, el usuario agregó una foto de Ricardo Darín en un centro de votación Captura

El comentario hace referencia a Santiago Cúneo, quien se presentó en las PASO como precandidato a presidente y obtuvo un 0,23 por ciento de los votos. En su campaña, el periodista había adelantado que tenía la intención de implementar una política de seguridad similar a la de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. De esa manera, el supuesto diálogo era una supuesta expresión de coincidencia de Darín con esa idea.

La respuesta de Ricardo Darín en Twitter Captura

El mismo usuario sumó luego una foto del actor en un centro de votación. Para seguir con la broma, Palito, un reconocido tuitero, sumó su comentario en la plataforma. “¿Esto es verdad?”, preguntó en respuesta al tuit y arrobó a la cuenta oficial de Darín. Sorpresivamente, el actor leyó la consulta y se desmarcó rápidamente. Al leer la supuesta charla que contó el usuario, dejó en claro que eso nunca sucedió: “No, para nada ¡No se atreve a decirlo en mi cara!”.

A partir de esta respuesta, el tuit rápidamente obtuvo muchas interacciones y respuestas. Allí, muchos le señalaban al actor que simplemente se trataba de una broma, mientras que otros continuaron con el tema como si el comentario original hubiese sido en serio. Lo cierto es que el usuario puso su cuenta privada luego de toda la repercusión que alcanzó su tuit.

Otro famoso que se volvió protagonista en la plataforma X durante la jornada de las elecciones fue Lali Espósito. La cantante no ocultó su descontento por el resultado que alcanzó Milei. Por ese motivo, expresó en un tuit lo que pensaba y generó incluso la respuesta del candidato presidencial quien la ninguneó: “No sé quién es, yo escucho a los Rolling Stones”.