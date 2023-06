Anabela Ascar reapareció en la noche porteña y hubo sorpresa al ver qué famoso la acompañaba

escuchar

La conductora de televisión Anabela Ascar reapareció públicamente tras varios años de ausencia en los medios de comunicación. Reconocida por su ciclo televisivo en el canal Crónica TV, donde entrevistaba a personas desconocidas que mostraban su talento, decidió alejarse de los flashes de las cámaras y poco se supo de su persona en este último tiempo.

Con algunos problemas de salud que la obligaron a cortar su rutina diaria, Anabela fue interceptada por un móvil de Socios del Espectáculo (eltrece), quienes se acercaron a la parrilla El Corralón, donde varios famosos del ámbito del espectáculo suelen concurrir, y dejó algunas palabras sobre cómo es su presente.

Con el fin de no ser reconocida, decidió utilizar la capucha de su campera y un pañuelo amarillo, aunque su estrategia fue en vano al ser indagada por el cronista. “Vayan a buscar a la gente famosa”, fue la primera reacción, en tono cómico, de la conductora, quien se encontraba acompañada por el humorista Alfredo Silva.

La reparación de Anabela Ascar junto al comediante Alfredo Silva

Al seguir sus pasos, Ascar decidió meterse dentro de su auto y con la ventanilla baja siguió dialogando con el periodista, quien le consultó acerca de su futuro profesional. “Yo los entiendo a ustedes, pero ya me fui de la televisión. ¿Para qué voy a volver?”, replicó mientras Silva, con su humor característico, sacó su cabeza por la ventana para descontracturar la entrevista.

“Me veo en mi casa, tranquila. Voy a volver el día que me dejen hacer mi propio programa, si no, no vuelvo”, explicó Ascar, quien no pisó otra vez la TV desde aquel exitoso ciclo en Crónica, donde desfilaron muchos personajes para ser entrevistados, tales como Zulma Lobato, uno de los que más trascendió en el ambiente.

Anabela Ascar reapareció en la noche porteña y mostró qué famoso la acompañaba

“Cuando la ves a Zulma o los personajes que se hicieron históricos en tu programa, ¿qué sentís?”, le replicó el periodista al hacerle recordar varios de los hitos que pasaron en su ciclo televisivo. “Mirá, sabés la cantidad de bizarros que hay para hacer ahora... no sabés. Si yo vuelvo a la televisión ahora hago un desastre”, manifestó, categóricamente, Ascar, quien se negó a seguir con la entrevista debido al perfil bajo que manejó en este último tiempo.

Por otra parte, Alfredo Silva, quien ofició de acompañante en esta reaparición pública de Anabela, explicó que existe la posibilidad de que exista un proyecto en conjunto para un programa de radio. “Ella es mi amiga. Estamos armando un proyecto para un programa de radio que sea de música y humor”, contó.

Cabe destacar que una de las últimas noticias que se conoció de Anabela Ascar fue el desalojo que sufrió de su casa de Belgrano R, tras un dictamen que la Justicia elevó por el fallecimiento de Héctor Ricardo García, quien supo ser dueño de Crónica TV. En esa residencia, donde vivió hasta los últimos días de vida junto a García, la periodista estuvo instalada hasta principios de 2022, pero este revés judicial la obligó a mudar sus pertenencias a otro lugar y, de esta manera, debió reorganizar su vida.

LA NACION