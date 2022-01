Revés para Anabela Ascar: la desalojaron de la casa en la que vivió con Héctor Ricardo García

En diciembre, la justicia determinó que la viuda del empresario Héctor Ricardo García, Anabela Ascar, debía desalojar la casa donde vivió con el legendario periodista hasta sus últimos días. Por decisión de María Elena, única hija del fundador de Crónica, los preciados objetos que habitaban la mansión fueron trasladados a un depósito. Según reveló en diálogo con Intrusos (América), su intención es que sean expuestos al público.

“Me llevo todo lo que quedó de mi padre: libros, revistas, cuadros, con los cuales tengo en mente hacer en algún lado un museo”, explicó María Elena al finalizar la mudanza de tres días, y agregó: “Espero poder rendirle el homenaje que de verdad necesita porque en lo que él hizo fue el número uno”.

Luego, la mujer contó qué sensaciones tuvo al hacer semejante movimiento de objetos: “Estoy con mucha bronca, cansada, agotada. Llevó demasiado tiempo. Me agarró el tiempo de la pandemia, que fue bastante complicado para todo el mundo. (...) Por suerte, pude llevarme lo que quedó: fotos de él, de mi abuela, mías y de mis hijos. Además, no tengo bien de salud a mi mama en este momento. Se me juntó todo”.

Héctor Ricardo García Editorial Planeta - Archivo

Asimismo, se refirió al vínculo que tuvo con su padre en sus últimos años (García murió en 2019), y sugirió que Anabela Ascar interfirió en la fluidez del mismo: “Le mandé varias cartas y mensajes, los cuales nunca les fueron entregados. Por lo menos tengo la paz de que vine para despedirlo, porque yo me fui el día anterior de viaje y volví al siguiente. Eso quería hacerlo, por más bronca que hemos tenido en el medio”.

Al mismo tiempo, admitió sentirse dolida por las “mentiras” que se dijeron sobre ella y su marido en el marco de la disputa legal que mantuvieron con Ascar: “Dijeron que nosotros lo estafamos, le robamos la plata; montones de cosas que la verdad son muy feas. (...) El daño está hecho”. A su turno, Ricardo Godoy, el yerno del “Gallego” precisó que no hay definiciones sobre lo que se hará con la icónica casa de la calle Mendoza, aunque sí adelantó que realizarán un estudio de factibilidad, a partir del cual pueden surgir diferentes proyectos. Sin embargo, adelantó que eso va a llevar tiempo.

Revés para Anabela Ascar: la desalojaron de la casa

Además, Godoy develó que tuvieron que hacerse cargo de muchas deudas “considerables” heredadas del periodista. “Mi esposa es la hija del señor García. Llevo 39 años de matrimonio y conozco todo desde siempre”, explicó. Sobre el acuerdo judicial alcanzado con Ascar, Godoy no lo calificó como bueno ni malo, e indicó que durante el proceso ni siquiera tuvo que verle “la cara” a la última novia de su yerno.

Los objetos de la casa de Héctor Ricardo García

Coleccionista de objetos de Disney, periodista de raza y dueño de objetos de mucho valor, en la mudanza registrada por Intrusos llegaron a apreciarse muñecos del personaje “Mickey”, televisores analógicos, máquinas de escribir, muebles de estilo, sillones de cuero, cajas registradoras de cobre, caños de cobre y espadas, entre otras costosas pertenencias.