Andrea Bocelli: cuándo canta en el Teatro Colón y cómo conseguir las entradas

Andrea Bocelli se presentará por primera vez en el Teatro Colón en un concierto que marca su regreso al país después de quince años. Las entradas para la función saldrán a la venta este martes 12 de agosto a las 10 de la mañana. La presentación promete ser una velada íntima dedicada a la música clásica.

¿Cuándo es el show de Andrea Bocelli en la Argentina?

El concierto del tenor italiano será el lunes 17 de noviembre de 2025 en el Teatro Colón. El artista estará acompañado por una orquesta en vivo y cortará un período de quince años sin visitas al país.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Andrea Bocelli?

Los tickets estarán disponibles a partir de este martes 12 de agosto, desde las 10 de la mañana, de forma exclusiva en el sitio web de All Access. La productora a cargo del evento es DF Entertainment. Se trata de la única plataforma oficial para la adquisición de las localidades para el esperado show.

Para adquirir las localidades, los usuarios deben seguir este proceso:

Registro o inicio de sesión: Es necesario tener una cuenta en el sitio de All Access. Los usuarios nuevos deben crear un perfil con sus datos personales y un correo electrónico.

Es necesario tener una cuenta en el sitio de All Access. Los usuarios nuevos deben crear un perfil con sus datos personales y un correo electrónico. Búsqueda del evento: Una vez dentro de la plataforma, se debe buscar el concierto de Andrea Bocelli y seleccionar la función del 17 de noviembre.

Una vez dentro de la plataforma, se debe buscar el concierto de Andrea Bocelli y seleccionar la función del 17 de noviembre. Selección de entradas: El sistema mostrará las ubicaciones disponibles. El usuario debe elegir el sector y la cantidad de tickets que desea comprar.

El sistema mostrará las ubicaciones disponibles. El usuario debe elegir el sector y la cantidad de tickets que desea comprar. Proceso de pago: Luego de confirmar la selección, se debe proceder al pago. Los métodos aceptados suelen ser tarjeta de crédito, débito o la opción de pago en efectivo en puntos de venta habilitados.

Luego de confirmar la selección, se debe proceder al pago. Los métodos aceptados suelen ser tarjeta de crédito, débito o la opción de pago en efectivo en puntos de venta habilitados. Elección del método de entrega: La plataforma ofrece distintas alternativas para obtener las entradas. Las opciones pueden ser el retiro en un punto de venta físico, el envío a domicilio o el formato de ticket digital (e-ticket).

La plataforma ofrece distintas alternativas para obtener las entradas. Las opciones pueden ser el retiro en un punto de venta físico, el envío a domicilio o el formato de ticket digital (e-ticket). Finalización y verificación: Tras completar el pago, la compra queda confirmada. All Access recomienda consultar la sección “Mis Entradas” dentro del perfil de usuario para verificar la operación y el número de la misma.

¿Por qué se considera al concierto un show histórico?

El artista cumple un anhelo personal con esta presentación. En una entrevista con LA NACION en 1998, Bocelli expresó su deseo de actuar en el recinto porteño. “Espero el año próximo poder ir a cantar al Colón, porque es uno de los teatros más bellos del mundo”, afirmó en aquel encuentro hace veintisiete años. En noviembre, aquel anhelo se hará realidad.

También por su trayectoria: Andrea Bocelli vendió más de 90 millones de discos. Generó más de 16 mil millones de reproducciones. Obtuvo infinidad de reconocimientos internacionales como seis Latin Grammy, un Globo de Oro, siete Classical BRIT y siete World Music Awards. También recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Cantó para presidentes, papas y casas reales. Se presentó en los eventos más destacados del planeta, desde los Juegos Olímpicos hasta la ceremonia de los premios Oscar. Cruzó fronteras generacionales y géneros musicales con sus colaboraciones. Compartió escenarios con artistas como Celine Dion, Sarah Brightman, Ed Sheeran, Karol G, Ariana Grande, Stevie Wonder, Dua Lipa y Tony Bennett.

