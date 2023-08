Andrea del Boca publicó una foto retro con Luis Miguel y le dedicó un picante mensaje con una fuerte revelación

escuchar

La presencia de Luis Miguel en la Argentina causó una verdadera revolución. Vigilias, carteles por doquier y una desesperación palpable en su ya reconocido club de fans para tenerlo lo más cerca posible. Buenos Aires fue el destino elegido para comenzar con su tour y en las dos primeras fechas de las diez que tiene pautadas, tiró abajo el Movistar Arena con localidades agotadas.

Así como nadie se quiere perder la oportunidad de escucharlo cantar en vivo “La incondicional”, más de una persona, aprovechó la oportunidad para revivir encuentros “muy cercanos” con el artista. Andrea del Boca fue una de ellas y compartió una foto “vintage” con el cantante, donde dejó entrever que entre ellos habría existido algo más que una amistad.

“El sol de México”, “Micky”, “Luismi” o simplemente Luis Miguel, como lo conocen desde hace décadas, volvió a la Argentina después de cuatro años. A sus 53 y más enérgico de lo que se lo vio en mucho tiempo, hizo delirar a sus fans, no solo con sus hits de siempre, “La incondicional”, “Cuando calienta el sol” y “Hasta que me olvides”, sino también con tangos y boleros. Se presentó el 3 y 4 de agosto en el Movistar Arena y aún le quedan ocho fechas que ya están sold out: 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de este mes.

Pero, Luismi no solo genera reacciones arriba del escenario, sino que da mucho de que hablar cuando el micrófono se apaga. Su fama de “rompecorazones” lo precede y a lo largo de los años fue conocido por sus affairs con varias mujeres famosas; los cuales algunos se confirmaron y otros fueron solo rumores. No obstante, su presencia en la Argentina hizo que algunas mujeres sacaran a la luz los encuentros que tuvieron con él. Una de ellas fue Andrea del Boca.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz subió una postal que data de más de 30 años atrás donde se la ve sentada y sonriente en una mesa con Juan Alberto Mateyko de un lado y Luis Miguel del otro.

“Mónaco. World Music Awards Mayo 1990″, escribió en el posteo y sumó una frase que daría a entender que entre ella y el cantante hubo algo más que buena onda: “Lo que sucede en Mónaco, queda en Mónaco”.

El viernes, en Socios del espectáculo (eltrece), compartieron el posteo en cuestión y Nancy Duré analizó la imagen: “Andrea del Boca en los 90, heroína de televisión de las novelas a nivel internacional, no era de cabotaje. Y un Luis Miguel, noventoso, en su mejor época, mirándola embelesado”.

Andrea del Boca se refirió a su encuentro con Luis Miguel

Acto seguido, la panelista reveló que se comunicó con la actriz para consultarle sobre su publicación y mostró el intercambio que tuvieron. Ella le escribió“¡estuviste con Luismi!”, no como pregunta, sino más bien como una afirmación y la artista le respondió con dos emojis: el de una cara con cierre en la boca y otra de una sonrisa con dientes. Si bien dejó claro que no iba a decir nada al respecto, su reacción dio cuenta de que en Mónaco “habría pasado algo” entre ellos, pero, en lo que a ella respecta, allí se quedará.

Esta no fue la primera vez que se habló de este vínculo. En 2020, en América Noticias (América) el periodista Daniel Ambrosino se refirió a lo que sucedió en Europa décadas atrás y además de mostrar un video de los premios donde se encontraron en aquel momento, compartió un audio de la propia Andrea del Boca que dio mucho de que hablar.

“¿Mito, verdad o leyenda urbana? Lugar, Mónaco hace algunos años. Luis Miguel y yo éramos compañeros de la misma compañía discográfica. Yo le entregué el premio World Music Award”, sostuvo la actriz y concluyó: “Micky un caballero y yo guardo los mejores recuerdos de una semana inolvidable. Lo que sucedió en Mónaco, quedó en Mónaco”.

