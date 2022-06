Andrea del Boca recordó su incómoda primera cita con un reconocido cantante: “Me puse a llorar”

Andrea del Boca tenía apenas cuatro años cuando dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Y, a partir de ese momento, nunca se detuvo. Acompañada por las figuras siempre presentes de Ana María, su madre/asistente, y Nicolás, su padre/director de muchas de las novelas que protagonizó, la niña se convirtió en una de las figuras más destacadas de la televisión latinoamericana. Como suele suceder con muchas celebridades, al éxito le siguieron los escándalos. Tal vez el más recordado es su polémica relación con Silvestre a la cual, a cuarenta años de su inicio, ella le sumó un cómico detalle.

Andrea del Boca recordó su incómoda primera cita con un reconocido cantante

Como todos los sábados, Andy Kusnetzoff invitó a un variopinto grupo de celebridades a PH: Podemos hablar (Telefe) dispuesto a descubrir las anécdotas más divertidas, los recuerdos más emotivos y las reflexiones más profundas que tuvieran para compartir. En la última edición, contó con la presencia de Andrea del Boca, Georgina Barbarossa, Damián Betular, Cumbio y Ángela Leiva. Sin demasiados preámbulos y tras afirmar que estaba seguro de que “llorarían de risa”, disparó la primera consigna.

Con todos parados alrededor del famoso circulo blanco, el conductor invitó a que dieran un paso al frente aquellos que vivieron una situación muy vergonzosa. Andrea del Boca se adelantó sin dudarlo y, cuando fue su turno de tomar la palabra, recordó una incómoda cita con Silvestre, quien fue su coestrella en una novela durante la década del ochenta y, más tarde, su pareja a lo largo de varios años.

Andrea del Boca se consagró como una gran estrella durante su juventud

Sin decir el nombre del músico argentino, pero luego de dar un par de pistas para que los oyentes pudieran saber de quien se trataba, comenzó el relato. “Él venía de dar un show y traía esa ropa. Y yo tenía por costumbre no llevar plata encima. Tenía diecisiete años”, dijo, a modo de introducción. Y continuó: “Salimos a pasear con el auto y en un momento, cuando estábamos volviendo, en la Avenida Pueyrredón el auto se para”.

Para salir de ese aprieto, Silvestre se bajó del vehículo y le pidió a otro que lo empujara hasta la estación de servicio más cercana. El primero en socorrerlos fue un patrullero y esto solo aumentó los nervios de Andrea. “Llegamos ahí y pudimos cargar nafta. Pero él se asoma y me dice ‘la verdad no sé como decirte, es un papelón, pero no tengo plata. Tengo el traje del show’. Yo ahí me puse a llorar como una tonta y le dije que tampoco tenía plata”, detalló.

Al final, él terminó por darle al playero un lujoso reloj a modo de garantía junto a la promesa de que, luego de dar su próximo espectáculo -el cual comenzaba en apenas unas horas-, volvería a pagarle. Dicho y hecho, regresó más tarde para recuperar el accesorio y entregar la plata debida.

En Los cien días de Ana nació el amor entre Andrea del Boca (17) y Silvestre (29); aquí la tapa del LP de la exitosa telenovela de 1982

Aunque, completamente roja y avergonzada, del Boca decidió finalizar la anécdota allí, su relación con el músico fue mucho más extensa (y escandalosa). Corría el años 1982 cuando la todavía adolescente actriz fue convocada para ser la cara de una nueva novela: Los cien días de Ana. Para ocupar el rol del soñado galán, decidieron que el casi treintañero José Luis Rodríguez -más conocido como Silvestre- era el indicado.

Luego de largas horas compartidas en el set de grabación, se desarrolló una historia ya tantas veces repetida: la pasión desbordó la ficción y se trasladó a la realidad. Poco le importó a los protagonistas que ella tuviera 17 y el 29. Y mucho menos los afectó el hecho de que Silvestre estuviera casado con la modelo Déborah Ramos, quien no solo era madre de dos de sus hijos sino que también estaba embarazada del tercero.

A pesar de que algunas versiones aseguran que fue Ana María -madre de del Boca- quien movió los hilos para que su hija terminara envuelta con el músico, la realidad es que él terminó por divorciarse y estuvo en una relación con Andrea hasta el ‘87. Si fue toda una manipuladora estrategia de publicidad, un turbio romance o un extraño vínculo entre una adolescente y su compañero de trabajo, el público nunca lo sabrá a ciencia cierta. La única certeza es que pasó a la historia popular como uno de los episodios más polémicos de la farándula nacional.