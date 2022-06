¿Inspirada en Moria? Andrea Rincón compartió una foto caracterizada como una vedette de los 80 y las redes estallaron

Desde que se confirmó la segunda parte de Argentina, tierra de amor y venganza (eltrece), los seguidores del programa no dejan pasar oportunidad para festejar cada novedad que se filtra de las grabaciones, que iniciaron en mayo pasado. Ahora, Andrea Rincón publicó fotos caracterizada como una vedette de los años 80 y las redes estallaron.

Este domingo, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para postear varias imágenes en las que se la ve con una malla elastizada color azul eléctrico. En el posteo solo escribió “Mónica” junto al emoji de un corazón azul y un rayo. Además, utilizó el hashtag ATAV 2, dando a entender que se trataba de la grabación del programa.

La publicación rápidamente se viralizó, superó los 56.000 likes y se llenó de comentarios de usuarios que elogiaban la belleza de la actriz.

Hace unas semanas, Rincón habló sobre su personaje en la tira de Polka y reveló: “Yo hago de una vedette, por eso este pelo. Voy a hacer un homenaje a todas las vedettes de los ochenta”. A diferencia de la primera parte de ATAV, esta nueva temporada estará ambientada en la década del ‘80, y recreará los hechos más importantes que sucedieron por aquellos años en el país. Uno de los ejes será el teatro de revista y el gran rol que jugaron las vedettes en su momento y, es por eso, que el nombre Moria Casán aparece entre los personajes principales.

Desde un primer momento, se especuló que el personaje de Rincón estaba inspirado en La One, quien a pesar de haber mantenido una disputa con Rincón en el pasado, se mostró entusiasmada con la posibilidad de que la actriz la representara. Entrevistada para la revista Pronto, Casán se sinceró: “Yo no la veo parecida, pero si la gente la ve parecida... Y si es una morocha que tiene gracia y salero lo podrá hacer”, dijo. Y agregó: “Todo el que me haga a mí, bien, mal o regular, me honra porque quiere decir que me están haciendo estando viva. ¡Me impresiona mi fama!”.

Luego, en relación a Rincón, destacó: “La veo muy bien porque todo el mundo desde que empezó en un reality le ha dicho que era parecida a mí. Creo que está teniendo buenos pasos como actriz”. De esa forma, Casán dejó en claro que la pelea que tuvo con Rincón quedó en el pasado.

La pelea entre Moria Casán y Andrea Rincón

El vínculo entre Moria Casán y Andrea Rincón se dio de forma muy natural y fue creciendo hasta que se transformó en una sólida amistad. En ese momento, la exvedette formaba parte del jurado del Bailando por un sueño y, según trascendió en ese momento, utilizó su influencia para que Rincón formara parte de la edición 2012 del certamen.

Sin embargo, pronto la relación se desgastó y la diva tildó a su protegida de desagradecida. En tanto, Rincón aseguró que Casán la había incorporado al programa a cambio del 50% de sus ganancias. El enfrentamiento terminó con la amistad. Pero en 2020, cuando ambas se volvieron a encontrar en el Cantando, le restaron importancia al asunto. “Hoy es el presente, el pasado no importa. Hoy yo, santa Moria. Muy famosa, mucha vida, muy arriba, elevada. El pasado fue”, afirmó Casán, dando por terminada la pelea.