Andrea Rincón reveló por qué se separó a meses de su compromiso

Andrea Rincón contó recientemente que ya no se encuentra en pareja con Mauricio Corrado, con quien se había comprometido el año pasado. En diálogo con el programa Mundo Flowers (Argentinísima satelital) y ante la pregunta “¿cómo estás del corazón?”, la actriz se sinceró: “Estoy bien, estoy sola. Me costó mucho porque tuve muchas idas y vueltas”.

Andrea Rincón reveló por qué se separó y no se casó con su exnovio Instagram: andrearincon_top

Luego, la ex Gran Hermano reveló que intentó “salvar su relación hasta el final” y que no había sido posible; razón que la llevó a separarse. “No voy a contar los pormenores ni absolutamente nada de la intimidad para respetar a la persona. Le puse todo hasta el final y no funcionó”, aseguró.

La ex vedette no evitó hablar sobre sus necesidades: “Creo que también me merezco la posibilidad. Viste que las mujeres vamos haciendo el duelo durante la relación. Tuve un año muy difícil, con respecto a esta relación y con cosas que me pasaron. Creo que fue un año de mucho aprendizaje y mucha evolución”.

Los rumores de separación habían iniciado a finales del año pasado, pero se terminaron de confirmar hace algunos días, cuando Corrado no se hizo presente en la fiesta de cumpleaños número 39 de Rincón, a la que sí asistieron personajes del medio como Nancy Dupláa, Jey Mammon, Elizabeth “la Negra” Vernaci, Gastón Pauls, Georgina Barbarossa, Juanse, Romina Pereiro, Julieta Ortega y Nito Artaza.

Andrea Rincón y Mauricio Corrado se conocieron a través de un amigo en común, quien apareció en TikTok bajo el usuario de @emapiacone. “Tengo un amigo que te ama de toda la vida, se llama Mauricio, ¿le podés mandar un saludo?”, fueron las palabras de Ema Picone que dieron pie a la relación.

El mismo amigo fue el encargado de publicar el clip que mostró la propuesta de casamiento, en la que Corrado se arrodilló frente a su pareja, con una cajita roja que contenía la alianza en la mano. “¿Te casarías conmigo, mi amor?”, expresó. En medio de la emoción, la actriz no pudo contener el llanto y lo abrazó. “No me dijo nada todavía”, agregó él, entre risas. Al instante, ella lo besó y aceptó su propuesta.

“La familia se va acoplando. Es una gran familia. Ustedes son afectos importantes que hacen que uno pueda levantarse cada día y decir: ‘un día más, vamos por todo’”, expresó en aquel momento Mauricio, frente a sus familiares y amigos.

De esa manera, a principios de septiembre, Andrea Rincón y Mauricio Corrado anunciaron su compromiso y todo parecía marchar muy bien para los dos, pero unos meses después, su historia de amor llegó a su fin.

Andrea Rincón posó junto a la Torre Eiffel de París y sorprendió al revelar el motivo de su viaje: “Llegar a un acuerdo”

Antes de confirmar su separación, Andrea Rincón no tuvo dudas en manifestar un deseo que la persigue desde hace unos años. La modelo disfrutó de unas vacaciones junto a una de sus mejores amigas en Turquía, y después aterrizó en la capital de Francia. Frente a la Torre Eiffel de París, la actriz expresó el motivo por el que viajó a Europa y enterneció a todos.

“Y después de muchos años, volví a París”, expresó con una serie de instantáneas en las que posó sonriente frente al icónico monumento y bajo la ubicación que categorizó como “el cielo”. Además, reveló el motivo que la llevó a visitar la famosa capital: “Vine a hablar con la cigüeña, a ver si llegamos a un acuerdo...”.