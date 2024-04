Darío Barassi cumplió el último deseo de su mamá y emocionó a todos: “Ya sos mar”

Escuchar

Hace algunas semanas, la salud de Darío Barassi se convirtió en una gran preocupación entre sus seguidores, después de que compartiera en redes sociales la necesidad de someterse a una doble cirugía: una para tratar un pólipo en sus cuerdas vocales y otra para corregir una hernia abdominal. Tras las operaciones, informó sobre una complicación que lo llevó a ser hospitalizado nuevamente. Sin embargo, ya recibió el alta y se encuentra recuperándose, por lo que aprovechó para hacer un viaje a la Costa Atlántica y cumplir el último deseo de su mamá, quien falleció en noviembre pasado.

Mediante su cuenta de Instagram, en donde lo siguen 4,7 millones de personas, decidió compartir un emotivo mensaje en donde dio a conocer el ritual que realizó a cinco meses de la muerte de su mamá. “Mi vieja nació en San Juan. Tierra árida entre marrón y colorada, viento zonda que es caricia cálida, montañas majestuosas y sequedad dura. Más no se puede pedir, es bella mi provincia. Pero uno siempre anhela y busca lo que no tiene. En este caso agua. Y así fue como mi vieja desarrolló una fascinación con el mar”, comenzó el conductor, acompañando sus palabras con algunas postales familiares en la playa, durante su infancia.

El emotivo posteo del conductor para recordar a su mamá, a 5 meses de su muerte

“Ella necesitaba el mar. Cada vez que podía huía al mar y la veías disfrutar. Sus bikinis, su sapolan de zanahoria, su pucho, sus lonetas para la arena, sus caminatas, sus pies en el agua. Mi vieja es mar”, sumó, a corazón abierto.

El emotivo homenaje de Darío Barassi a su mamá en el mar

En ese mismo momento, luego de dar a conocer una tierna anécdota de su infancia en la playa, dejó en claro que por este fanatismo que desarrolló su mamá por el océano, tomó la decisión de despedirla allí. “Me vine a Cariló un martes, para estar lo más que pueda en silencio. Pero también tenía otro objetivo. Necesitaba despedir a mi vieja en el mar. Su lugar”, contó y precisó: “Era un poco su deseo, ella quería ser mar una vez que terminara esa lucha imposible contra el cáncer. Después, por motivos personales, eligió que su destino sea tierra sanjuanina junto a sus padres. Respetamos, compartimos y cumplimos su voluntad. Pero me quedaba este pendiente”.

Darío Barassi mostró una postal vintage junto a su mamá y hermanos en el mar

En tanto, con mucha emoción, expresó: “Inventé un ritual vieja, y de alguna manera una parte tuya hoy se hizo una con el mar. Estaba solo en la playa, hacía un frío de cagarse, en mis auriculares sonaba Queen en tu honor, “ Was Born To Love You, fue aleatorio el tema, pero parecía dedicado por vos al mar. En fin. Calma. Misión cumplida. Descansa tranquila viejita… Ya sos mar”.

Las reacciones de los usuarios a la especial publicación de Darío Barassi

Como era de esperarse, el posteo no pasó desapercibido y generó más de 78 mil “Me gustas” y una catarata de comentarios por parte de sus seguidores y seres queridos, que aprovecharon para mandarle fuerzas y mucho cariño en este duro momento de duelo.

“Qué belleza como escribís. Te leo y es imposible no volar con mi imaginación a cada escena que describís. Abrazo”, “Lloramos todos Darío”, “Toda la dulzura de este súper hijo que se convirtió en un súper padre, y que generosamente nos contagia las más honestas alegrías y nostalgias”, y “Cada vez que escribís una anécdota o escribís a tu vieja con tanto amor no logro contener las lágrimas. Fuerza Darío, tu viejita te cuida siempre”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.