El triunfo en el balotaje del domingo de Javier Milei, quien se impuso ante Sergio Massa con casi el 58% de los votos, generó todo tipo de opiniones, no solo dentro de la política sino también en el mundo del espectáculo, lugar donde pertenece Fátima Florez, la novia del presidente electo de la República Argentina. En las últimas horas, fue Andrea Rincón quien dio su opinión y destrozó a la imitadora.

Todo comenzó cuando el cronista de LAM (América TV) entrevistó a Moria Casán, quien mostró su apoyo hacia el actual ministro de Economía, y le preguntó si era posible comparar a la humorista con Evita, quien fue pareja del expresidente Juan Domingo Perón. Con el histrionismo que la caracteriza, lanzó: “¡Socorro! Me voy a mi casa”.

La respuesta de la jurado del Bailando 2023 (América TV) se replicó en distintos programas y no pasó desapercibido en el programa Quién paga la fiesta, de la radio Rock & Pop, sobre todo porque una de sus columnistas es Andrea Rincón, quien siempre dejó en claro su postura afín al kirchnerismo. Tras escuchar el type donde Moria se refiere a Florez, la actriz agregó: “¡Mirá lo que le pregunta el bol….que le hace la nota! ¡Compararla con Evita!”.

En ese sentido, la ex Gran Hermano mandó al frente a Casán y aprovechó para reavivar su pelea con ella, de quien se encuentra enfrentada hace varios años. “Yo trabajé con Moria y Fátima en la misma obra, y Moria ya no la podía ni ver”, recordó, e indignada manifestó: “Decía que tenía olor a naftalina, no la quiere hace mucho, no se hablaban nunca... ¡Pero comparar a Fátima con Evita!”.

Moria Casán y su irónica reacción tras el rol de Fátima Florez como primera dama (Fuente: Captura de video/ Instagram - @soyfatimaflorez)

Pero eso no fue todo, después del comentario filoso de la pareja de Pato Galmarini, Rincón dio su opinión sobre la futura dama. “Me va a dar mucha risa cuando la vea con esos vestidos que usa”, disparó.

Cabe recordar que el conflicto entre Fátima y Moria se inició durante la temporada de verano 2023, cuando la protagonista de Brujas emitió un duro comunicado en referencia a las imitaciones de la actriz y reclamó un pago por cada una de ellas.

Qué dijo Pitty, la numeróloga sobre Fátima Florez y su rol como primera dama

Como al comienzo de esta semana Fátima Florez confirmó que continuaría con sus responsabilidades laborales, pese a ser la primera dama, en diálogo con LAM (América TV) Pitty utilizó su conocimiento y predijo grandes cambios en la vida de Florez junto a Javier Milei, los cuales comenzarían a partir del mes próximo.

“No la veo haciendo teatro. La veo haciendo cositas, una, dos o tres cositas y chau. Por un tiempo creo que lo abandona, sí. Ella va a tener que decidir para qué lado va a querer ir. Ella tiene un muy buen año, empieza en diciembre”, señaló.

Además, no descartó la llegada de un embarazo para consolidar su amor: “Yo creo que empieza a disfrutar a partir del mes 12. Y te voy a decir más, no me sorprendería que haga un tratamiento para ser mamá. Me parece que la vida de Fátima le pega un giro, empieza a ser protagonista”.