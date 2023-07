Andy Kusnetzoff se metió en las polémicas del Martín Fierro y sembró dudas sobre el regreso de PH Podemos Hablar

escuchar

Uno de los grandes éxitos de Telefe durante el año pasado fue PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, que está nominado a los Premios Martín Fierro; sin embargo, su desaparición del aire llamó la atención de Ángel de Brito y sus panelistas, quienes fueron a buscar su opinión al respecto.

Este domingo se celebrará otra edición de los Premios Martín Fierro, que galardona a lo mejor de la televisión argentina. Uno de los nominados es PH, Podemos Hablar, que está nominado al rubro Interés General junto a los programas Almorzando con Juana (eltrece) y Gran Hermano, el debate (Telefe).

Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar (Telefe)

Las cámaras de televisión de LAM (América) fueron a buscar la palabra de Andy Kustenzoff, quien se refirió a la entrega de premios y a la polémica de algunas nominaciones y ausencias. “Son clásicos. Hace 20 o 30 años siempre hay ‘uno que no va a estar’ y no pasa anda. Me ha tocado estar y me ha tocado no estar. Me ha tocado put... en silencio”, manifestó.

Ante la pregunta de qué pasa si no se gana el premio deseado por el mundo televisivo, el conductor respondió: “Nunca está todo bien porque te da bronca, porque está el ego. Es verdad que se puede seguir viviendo y no pasa nada, pero en el momento del microclima, te jode”, indicó.

Kusnetzoff también se refirió a su extensa trayectoria en los medios de comunicación en relación con estos premios y recordó la primera vez que estuvo nominado. “Cuando no fue tu gran año y te nominan decís ‘no estuvo tan malo’, pero generalmente pasa lo contrario. A mí me ha pasado de todo. Yo cuando empecé en CQC en 1995, todos me decían que iba a ganar el premio a revelación. Llegó un momento en que estaba muy convencido de que iba a ganar y no. Me ganó Agustina Cherri con ocho años”, relató entre risas.

Andy Kusnetzoff se refirió a los Premios Martín Fierro

Pero el conductor de Perros de la Calle (Urbana Play) también habló de la incógnita con respecto al programa que condujo en Telefe el año pasado y fue positivo sobre si se viene o no una nueva temporada. “Vamos a pensar bien las cosas. Siempre hay posibilidades de que avance. Lo que es seguro es que si no arranca este, arranca el año que viene. Estamos en eso y todo bien con el canal, hablamos de todo”, señaló.

Con respecto al rumor de la supuesta incorporación de Mirtha Legrand a Telefe, el conductor, lejos de entrar en polémica, alentó a la “Chiqui” a que se acerque al canal. “No tengo idea, pero si viene, bienvenida. Que venga, somos una familia grande. Que después venga a PH y avance al punto de encuentro, hermoso todo”, concluyó.

Luego de mostrar la entrevista, Ángel de Brito confesó que este año quería ir a PH, pero no volvió al aire. “Tiene que volver, sino que venga América”, sugirió el conductor y agregó que no cree que Andy Kusnetzoff regrese este año con el programa.

“Yo me lo encontré caminando en Estambul y me dijo que tenía diferencias, no malas, de cambios que él quería hacer y cosas que no me especificó”, agregó Yanina Latorre dando a entender que los directivos no querían “tocar” un éxito como lo fue este programa de entrevistas.

