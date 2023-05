La reacción de Jey Mammon al enterarse de que no sería invitado a los premios Martín Fierro: “Me parece extraño”

escuchar

El domingo 9 de julio se dará una nueva entrega de los premios Martín Fierro, en los que se premia a las labores destacadas del último año. En los programas de farándulas corrió el rumor de que en esta edición no se quiere ternar a La Peña de Morfi (Telefe), y los cronistas de Socio del Espectáculo (eltrece) fueron a buscar la palabra de Jey Mammon.

La denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto al conductor Jey Mammon fue un golpe duro para el programa musical de los domingos, luego del fallecimiento de su creador Gerardo Rozín.

En este contexto, desde Socios del Espectáculo dieron la noticia que de que en Telefe no quieren que esté ternado en Mejor Programa Musical, luego de haber tenido un gran 2022 con Mammon en la conducción.

La palabra de Jey Mammón con respecto a los Martín Fierro

Tras estos rumores, fueron a buscar la palabra del músico, quien se encuentra fuera de la televisión tras las denuncias recibidas y lejos de querer volver a un programa televisivo. “¿Todo sería para que yo no esté? No entiendo. No creo que Telefe esté pensando en no invitarme a los Martín Fierro”, respondió Jey Mammon.

El conductor aclaró que no tuvo ninguna charla con relación a los próximos Martín Fierro y que tampoco conversó con nadie una posible vuelta a la televisión. A su vez, le consultaron si le gustaría ser ternado, pero fue tajante con su respuesta: “Mi cabeza no está puesta en eso, ni siquiera en la vuelta a la televisión”.

Por último, el notero le consultó si cree posible que no nominen a La Peña de Morfi este año y él respondió: “Te soy sincero, me suena extraño el planteo. Buscarle una vuelta para no invitarme. Me parece extraño que Telefe no me quiera invitar, y para no invitar a alguien, me parece un vericueto muy rebuscado. Es un montón. El programa no soy yo”.

Los premios de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentinas se realizará el domingo 9 de julio en el salón principal del Hotel Hilton. La ceremonia, que será conducida por Marley a la espera de una figura más, será televisada en directo por Telefe.

Baby Etchecopar le abrió las puertas del mundo laboral a Jey Mammón: qué le ofreció

Tras la denuncia a Mammon, uno de los pocos que le abrió las puertas de una oportunidad laboral en la televisión fue el periodista Baby Etchecopar.

El miércoles pasado, Ángel de Brito invitó a Baby para un móvil de LAM (América) y hablaron sobre ese tema.

Baby Etchecopar habló sobre Jey Mammón

“Está bueno que lo hablemos, ya que estamos saquémonos las caretas. Uno opina, uno dice cosas, es parte del juego. La última vez que discutimos fue por la nota de Jey Mammon. En ese caso, la de Jey no me gustó... te calentaste un poco”, manifestó el conductor.

“Pusiste que había sido la peor entrevista que le habían hecho y la levantó todo el mundo. Fijate que la levantaron más de las que estaban bien hechas”, retrucó el periodista y agregó: “Uno hace periodismo para que lo levanten”.

Si bien Estefi Berardi señaló que le había gustado la entrevista, Baby manifestó que le fue muy difícil llevarlo adelante ante una persona que quiere y admira. “A mí me pasa lo mismo. Yo a Jey lo quería, pero esto me distancia”, respondió De Brito.

En ese momento, el invitado aclaró: “Yo a Jey lo quise, lo quiero y lo admiro. No soy quién para juzgarlo, sino la justicia. No estoy en esa postura y no le voy a sacar la cola a la jeringa. Si vuelve un día a la tele o al teatro y la gente lo perdona, yo lo voy a aplaudir”.

No obstante, lo que sorprendió al público y los panelistas del programa fue su propuesta: “En este mal momento yo lo tendría sentado trabajando, no hay que cancelar a nadie en el trabajo”.

