Susana Roccasalvo se metió en la interna de los Martín Fierro: “Hay socios de muchos años con otra mentalidad”

Después de dos años sin premiación por la pandemia del coronavirus, el 15 de mayo se entregarán los Martín Fierro a la televisión abierta. Si bien las nominaciones se darán a conocer este miércoles, ya se desató la polémica no sólo porque los programas de 2019 y 2020 no serán considerados sino porque, a pesar de que hay nuevas secciones, siguen sin incorporarse los programas de espectáculos. En medio de la interna, Susana Roccasalvo opinó y apuntó directamente contra algunos de sus compañeros de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

“Esta tarde, se iban a anunciar las ternas, pero Luis Ventura, presidente de Aptra, está atravesando un momento familiar complicado y finalmente la ceremonia se pasó para el miércoles. Sin embargo, todavía no se saben los nominados y ya explotó el escándalo”, dijo Rodrigo Lussich este lunes en Socios del espectáculo mientras Adrián Pallares comentaba: “Imagínense, si hoy no están de acuerdo entre ellos, cuando se sepan las ternas y tengan que votar”. Ventura, que iba a dar a conocer este lunes las nominaciones en Cortá por Lozano, en Telefe -canal que transmitirá la ceremonia- se excusó de concurrir al programa debido al fallecimiento de uno de sus hermanos.

En medio de la polémica, quien sí habló fue Roccasalvo, que desde hace años mantiene una fuerte rivalidad con Ventura por su labor al frente de Aptra. Entre varios temas, la periodista opinó sobre el hecho de que los programas de chimentos no estén incluidos como terna. “Habría que hacer una asamblea general para incluirla en el estatuto. El estatuto en ningún momento dice que ningún socio de Aptra no puede recibir una estatuilla, no dice que los programas de espectáculos no están incluidos ”, explicó.

Los Martín Fierro se entregarán el 15 de mayo, tras dos años de ausencia por la pandemia

“ Se murió Lucho Aviles, un maestro de esto, y nunca pudo recibir un reconocimiento. Entonces hay que cambiar. Lo que pasa es que hay socios de muchos años con otra mentalidad, pero todo se puede hablar. Me van a matar ”, lanzó la conductora de Implacables apuntando de lleno contra algunos miembros históricos de la famosa entidad.

Respecto a que no se tendrán en cuenta los programas correspondientes al 2019 y 2020, advirtió: “Este es excepcional. Cayó la pandemia que hizo un desastre en todos lados, no podemos hacer un Martin Fierro con tres años atrás. Ya está perdido”.

Por último, Roccasalvo habló sobre la posibilidad de postularse como presidenta de Aptra. “No sé, la verdad que no sé, no creo”, concluyó sin querer referirse a la gestión del actual presidente.