Martin Fierro 2022: qué dijo Claudia Villafañe tras ser acusada de bajar a Dieguito del homenaje a Maradona

La familia Maradona suele encontrarse seguido en el ojo de la tormenta. Esta vez la polémica tocó de lleno a Claudia Villafañe tras el homenaje que recibió “el Diez” en la 50° edición de los premios Martín Fierro. Varias versiones apuntaron a que fue ella quien decidió que Dieguito Fernando no subiera al escenario a decir unas palabras que había preparado con su madre. Verónica Ojeda no se quedó callada y salió en defensa de su hijo.

Corría el año 2005 cuando el futbolista se puso al frente de la pantalla chica para conducir La noche del 10 por eltrece. Su trabajo recibió un reconocimiento el domingo pasado, durante el evento que reunió a los famosos argentinos en el Hotel Hilton. Las imágenes que recordaban el paso de Diego por la televisión fueron acompañadas por Valeria Lynch, quien cantó el icónico tema “cábala” de la selección argentina en el Mundial ´86: “Me das cada día más”, y complementadas con la emoción de los presentes que corearon al final: “Olé, Olé, Olé, Olé, Diego, Diego”.

Este tributo trajo recuerdos, aplausos, varias lagrimas y también un poco de furia. Particularmente, el enojo de Verónica Ojeda, la expareja de Maradona y madre de su hijo menor: Dieguito Fernando. La mediática apuntó: “Fue una falta de respeto total y absoluta. Se burlaron de Dieguito que solo tiene nueve años”. Rápidamente, surgieron las versiones que tenían como protagonista a Claudia Villafañe.

Maradona fue homenajeado en los Martin Fierro 2022

La exesposa de Diego estuvo invitada al evento gracias a la nominación que tuvo MasterChef Celebrity (Telefe) que terminó llevándose el Martin Fierro de Oro. A la ceremonia también asistió Ojeda junto a su pareja, Mario Baudry, y su hijo Dieguito Fernando, quien ya en la entrada hizo un gesto para recordar a su padre. Todo estaba listo para que el pequeño subiera al escenario a decir unas palabras, pero de un momento para el otro su participación quedó cancelada.

En diálogo con Intrusos (América) Ojeda contó que fue Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) , fue quien invitó a Dieguito a subir al escenario. Ella le comentó la propuesta a su hijo y aseguró que el niño decidió participar del homenaje. “Con Luis armamos algo emotivo para que a Dieguito le quede algo lindo de su papá”, relato.

Claudia Villafañe fue acusada de bajar a Dieguito Fernando del homenaje a Maradona en los Martin Fierro 2022 Instagram / @claudiavillafaneok

Con discurso preparado, Verónica y Dieguito llegaron con bastante anticipación al evento. “Yo reservé dos habitaciones para estar tranquilos y le anticipé a mi hijo que iba a haber mucha gente, pero él estaba feliz por estar en ese momento. Cuando entramos a la fiesta y nos sentaron y me dijeron: ‘Me parece que Dieguito no va a poder subir’”, contó Ojeda. Y agregó que según le comunicaron, la decisión fue de la producción del evento y no de APTRA.

A partir de ahí comenzaron a sonar los rumores y las especulaciones sobre qué había sucedido realmente y quién era el responsable. Varias hipótesis apuntaron de lleno a la familia del 10 y, para eso, Marcela Tauro tomó la palabra y dijo: “A mi me llegó una versión de que Dalma habría tenido una conversación con Tomás y con Fede, pero Telefe no quería hacer diferencias con los hijos, incluso el video paso por los ojos de Dalma y no de Claudia”, sostuvo la panelista.

El enojo de Verónica Ojeda por el homenaje a Maradona en los Martin Fierro

A su vez, Ojeda manifestó que “por motivos familiares” su hijo no iba a subir. “¿Qué problema? Si no hay problema”, dijo furiosa. Además, dio detalles del vínculo que mantiene con la familia de su expareja. “Tanto con las chicas (Dalma y Giannina) como Claudia tengo una relación de respeto - aseguró- incluso hablé con Claudia los días anteriores y ella también sabía que Dieguito iba a subir al escenario”, indicó.

Además, reveló más información sobre la charla que tuvo con la ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity (telefe). “Hablamos de la posibilidad de que el nieto (Benjamín, el hijo de Giannina y el Kun Agüero), también subiera al escenario. Yo le dije que se lo dijera a la mamá porque sería genial que pudieran estar los dos, algo muy emotivo”, explicó.

Dieguito Fernando agradeció al público con los brazos en alto tras el homenaje Captura

Sin embargo, varias miradas continuaban apuntando a Villafañe, porque uno de los rumores que corría era que Telefe tomó la decisión de bajar al nene por un pedido de Claudia. Fue entonces cuando Nancy Duré contó el intercambio que tuvo con la primera mujer de Diego. “Ella me llamó, estuvimos hablando y me dijo que de ninguna manera ella hizo ese pedido”.

A pesar de los dichos, Ojeda se mostró furiosa con la producción y relató el momento en que su hijo se enteró que finalmente no iba a subir al escenario a compartir con el público las palabras que había escrito para su papá. “Yo no le dije hasta antes del homenaje y en un momento me pregunta: ‘¿Cuando voy a subir al escenario?’. Ahí me puse muy mal y le expliqué que la gente iba a aplaudir y a mirar las imágenes. Y durante el homenaje el se paró y le agradeció a la gente con los brazos abiertos”, explicó la madre de Dieguito Fernando.