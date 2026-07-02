Ángel de Brito presentó su nuevo proyecto muy lejos del mundo del espectáculo y sorprendió a todos

Hace unos días, Ángel de Brito anticipó que tenía un nuevo proyecto entre manos y dio a entender que no estaba vinculado con LAM (América) ni con Ángel responde (Bondi). El misterio llegó a su fin el 1 de julio, día de su cumpleaños número 50. ¿De qué se trata? De interiorizarse en la arquitectura y el diseño para mostrar la remodelación de un departamento que llevó adelante.

“Mi nuevo proyecto. Denle amor”, expresó el conductor en X junto a un video publicado en su canal de YouTube, a través del cual mostró el paso a paso de la remodelación de un departamento. “Hoy por primera vez les voy a mostrar un mundo que me apasiona y es el de transformar espacios. Les voy a contar cómo recibí este departamento y paso a paso, todas las modificaciones que le hicimos. Es un mundo increíble que tiene miles de detalles”, reflexionó.

De Brito presentó su proyecto de remodelación de hogares (Foto: X @AngeldebritoOk)

A través de 30 minutos mostró el antes y el después de la propiedad y contó intimidades del proceso, desde sus reuniones con el arquitecto y los proveedores, y anticipó además que próximamente compartirá nuevos proyectos de reformas.

Además de compartir con sus seguidores esta nueva iniciativa que decidió llevar adelante, en su cuenta de Instagram, De Brito hizo un profundo posteo para conmemorar sus cinco décadas. “¡Feliz cumpleaños para todos los que fui! Medio analógico, muy digital. Medio adentro, muy afuera. Medio adolescente, muy adulto. Medio clandestino, muy legal. Medio introvertido, muy expuesto. Medio proyectando, muy satisfecho. Medio en familia, muy rodeado del mundo. Medio enseñando, siempre aprendiendo", escribió.

El posteo de De Brito en instagram para celebrar sus 50 años (Foto: Instagram @angeldebritooki)

“Con la misma curiosidad de siempre y muchas más razones para disfrutar. Con historias para contar, sueños por cumplir y la felicidad intacta. Los años cambiaron muchas cosas. Las ganas, nunca. Mis felices 50″, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias postales que evidenciaron el paso del tiempo y los distintos momentos de su vida.