Ángel de Brito rompió el silencio y habló de su futuro profesional tras la venta de Mandarina

Ante la noticia de la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, despertó la incertidumbre entre quienes forman parte de los distintos programas que lleva adelante la productora. En medio de las especulaciones de que Yanina Latorre dejaría SQP y Ángel de Brito haría lo mismo con LAM y el canal de streaming Bondi, el conductor anticipó que al regreso de sus vacaciones hablaría del tema; y así fue.

Se especula sobre el futuro de Ángel de Brito y Yanina Latorre

Ya en Argentina, el periodista rompió el silencio en #Ángelresponde (Bondi Live) y aclaró en primer lugar las versiones sobre su viaje al exterior. “Se vendió Mandarina a Canal 9. Ya lo sabe todo el mundo. Yo sabía de la venta, por supuesto, hace un tiempo... No es que me fui de viaje por la venta. Es un viaje, como expliqué, familiar”, afirmó para desmentir que su ausencia tuviera relación con los cambios institucionales. En esa línea, remarcó que dentro de la empresa “hubo reuniones, hubo mails comunicando la venta” y confirmó que la firma operará de manera habitual.

Respecto a la reorganización de la grilla televisiva, el presentador detalló cuáles son las intenciones de la nueva conducción de la productora en El Nueve. “La idea de Mandarina es llevar DDM con Mariana, SQP, LAM y un cuarto programa nuevo”, reveló.

Por otra parte, señaló que las autoridades de América TV intentan dar batalla para no perder su programación actual. “La idea de América, por otro lado, es retener a todos... no a los programas, sino a las personas, porque los programas son de Mandarina”, explicó en relación a la vigencia del contrato que vence en 2027.

Frente a este escenario de competencia entre ambos canales, de Brito enfatizó que su futuro profesional permanece completamente abierto. “Todavía yo no firmé nada. Tengo las dos ofertas: de América para quedarme y de El Nueve para irme. Obviamente, hace mucho tiempo que trabajo en Mandarina. Tiene prioridad Mandarina siempre porque trabajo muy bien acá, pero todavía no firmé nada”, aseveró al respecto.

Asimismo, descartó cualquier tipo de conflicto contractual o personal en la negociación: “No hay nada raro: es tiempo, plata y condiciones para hacer el programa, no para mí, sino para producir el programa, porque las dos ofertas son muy buenas”.

Ángel de Brito reveló detalles de su futuro profesional (Foto: Captura TV)

Por otro lado, el periodista buscó llevar tranquilidad a sus seguidores respecto a la continuidad del formato televisivo y la conformación de su equipo. “A mí me gustaría seguir con el programa como está, tal cual como está, porque me gusta mi equipo... LAM va a seguir con las suricatas, con las angelitas, conmigo”, dijo. Al mismo tiempo, aclaró que sus colaboradoras cuentan con total libertad de acción: “Obviamente quiero seguir con todas mis angelitas... Después también están todas liberadas de hacer lo que se les cante. Si les ofrecen una oferta mejor, yo lo entiendo”.

Por último, disipó las dudas sobre la continuidad del canal de streaming Bondi y anunció una etapa de renovación para la señal. “Bondi sigue, obviamente... va a salir desde un estudio más grande”, anticipó. De este modo, la permanencia de su programa insignia queda totalmente asegurada para el próximo año, a la espera únicamente de que el conductor tome la decisión final sobre qué pantalla albergará el ciclo.