Yanina Latorre y Ángel de Brito hablaron tras la venta de Mandarina a Grupo Octubre: ¿Qué pasará con LAM y SQP?

La noticia de que el Grupo Octubre, dueño de El Nueve, adquirió la totalidad de Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi generó todo tipo de especulaciones y despertó la incógnita sobre qué pasará con los éxitos televisivos de la productora, entre los que se encuentran SQP y LAM.

Yanina Latorre y Ángel de Brito rompieron el silencio sobre la venta de Mandarina: ¿Se van de América?

Tras conocerse el comunicado oficial, la conductora rompió el silencio en su programa radial Yanina 107.9 (El Observador 107.9) y reveló cómo se enteró de la negociación entre Mariano Chihade (dueño de Mandarina) y Grupo Octubre: “A mí me habían avisado que estaban en tratativas de vender la productora a Canal 9 y su idea es llevar todos sus productos a Canal 9”.

Yanina Latorre rompió el silencio en su programa radial sobre la continuidad de SQP en América TV (Foto: Captura)

Sobre el clima de incertidumbre que se vivió durante la emisión de su ciclo, contó: “Ayer me estresé, tuve un programa rarísimo porque, claro, los panelistas miraban el celular... todos recibieron el mail. En el corte lo tuvimos que hablar con todos”.

En cuanto a su continuidad laboral y las ofertas que comenzó a recibir inmediatamente, Latorre fue contundente: “Yo no me voy a casar hoy por hoy con nadie... quiero pensar en mi carrera, en lo que me conviene a mí, en el futuro y en la parte económica”. Además, aclaró que su contrato actual vence en febrero y que analiza el panorama en conjunto con su compañero de pantalla: “Desde las 7 de la mañana estoy escuchando ofertas. Gracias a Dios, un montón de cosas tengo y no me voy a apurar en nada”. Sobre de Brito, quien se encuentra de vacaciones en Europa, remarcó: “Ángel y yo estamos escuchando ofertas, viendo qué es lo que nos conviene”.

Por su parte, el conductor de LAM recurrió a sus historias de Instagram para expresarse de manera directa y enviar tranquilidad a sus seguidores respecto al futuro del ciclo que ya lleva 12 años al aire: “Gracias por todos los mensajes. Pero les voy a contar todo como se merecen cuando vuelva a LAM el próximo mes”.

Desde Europa, donde se encuentra de vacaciones, Ángel de Brito habló sobre la continuidad de LAM en América TV (Foto: Captura Instagram/@angeldebritooki)

Ante las versiones que circularon en distintos medios sobre supuestos contactos con otras figuras de la industria, el periodista desmintió categóricamente los rumores: “También decirles que están inventando muchas pavadas. Solo me escribieron Fernanda, Flor de la V, Pampito, Bisso, Naiara Vecchio, y con ellos hablé del tema”. Para cerrar la controversia, concluyó sin rodeos: “LO DEMÁS ES FRUTA”.

El periodista desmintió categóricamente los rumores (Foto: Captura Instagram/@angeldebritooki)

Cabe destacar que Chihade asumirá como director ejecutivo integral de El Nueve, competencia directa del canal donde se emiten sus ciclos actualmente. Al reflexionar sobre este hito empresarial, el fundador de la productora compartió su balance en diálogo con LA NACION: “La venta me genera una mezcla de emociones. Mandarina tiene 21 años de historia como productora argentina, atravesando todas las vicisitudes del país, una pandemia y muchos desafíos. El orgullo de venderla es enorme porque de algún modo valida todo el trabajo que hicimos durante estos años”.