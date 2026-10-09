Antes de morir, Dolly Parton regaló más de 300 millones de libros a niños de todo el mundo y transformó la alfabetización infantil

La muerte de Dolly Parton, el 25 de agosto, a los 80 años, generó un profundo impacto en el mundo del espectáculo. Durante sus seis décadas de carrera, compuso 3000 canciones, vendió más de 100 millones de discos, ganó 11 premios Grammy y dejó un legado imborrable que tanto sus fans como sus colegas se tomaron como meta personal mantener vigente.

Pero lo cierto es que la artista no solo se destacó por su talento para la música, sino, y más especialmente, por su solidaridad. En 1995 lanzó una iniciativa literaria en honor a su padre, que no pudo aprender a leer y a escribir, con el objetivo de promover la alfabetización infantil. “Mi sueño siempre fue ayudar a los niños a amar los libros y el aprendizaje, sin importar dónde vivan”, explicó. Y lo cierto es que se hizo realidad a escalas inimaginables: regaló más de 300 millones de libros a más de 3 millones de niños de todo el mundo.

Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años Charlie Riedel - AP

“Cuando crecía en las montañas del este de Tennessee, sabía que mis sueños se harían realidad. Sé que hay niños en mi comunidad con sus propios sueños. Sueñan con ser médicos, inventores o pastores. Quién sabe, tal vez haya una niña cuyo sueño sea ser escritora y cantante... Las semillas de estos sueños a menudo se encuentran en los libros, y las semillas que ayudás a sembrar en tu comunidad pueden crecer por todo el mundo”, reflexionó la intérprete de “Joleane”.

Fue justamente así como nació en 1995 Dolly Parton’s Imagination Library, una iniciativa para que niños de 0 a 5 años, sin importar su condición socioeconómica, recibieran todos los meses un libro gratis en la puerta de su casa para que desde pequeños puedan comenzar a enamorarse de la lectura y compartan especiales momentos en familia.

En 1995 Dolly Parton creó Imagination Library un proyecto para que niños de 0 a 5 años recibieran un libro gratis todos los meses (Foto: Instagram @ imaginationlibrary)

Si bien esta idea, inspirada en su padre Lee Parton, quien era analfabeto, estaba pensada solamente para los niños del condado de Sevier, al este de Tennessee, terminó expandiéndose a nivel mundial gracias al apoyo de varios donantes. Se extendió por los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia y, según los datos difundidos por la organización en su sitio web oficial, en el programa están registrados 3.197.250 niños y hasta la fecha se regalaron 343.596.903 millones de libros.

Lo que comenzó como una propuesta local con 6000 ejemplares distribuidos se convirtió en un proyecto internacional para promover la alfabetización desde los primeros años de vida. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos definió a Dolly Parton como una “titán de la alfabetización infantil”, puesto que, además de ser la fundadora de esta organización, fue la autora de varios libros tanto para niños como para adultos.

Según la organización, en 31 años se regalaron más de 300 millones de libros (Foto: Instagram @imaginationlibrary)

“Antes de fallecer, mi papá me dijo que la Imagination Library era probablemente lo más importante que había hecho jamás. No sabría expresar lo mucho que eso significó para mí, ya que creé la como un homenaje a él. Fue el hombre más inteligente que conocí, pero sé en el fondo de mi corazón que su incapacidad para leer probablemente le impidió cumplir todos sus sueños”, reflexionó Parton. “Inspirar a los niños a amar la lectura se convirtió en mi misión. Al principio, mi esperanza era simplemente inspirar a los niños de mi condado natal, pero hoy contamos con un programa de alcance mundial que entrega un libro al mes a más de 3 millones de niños”, remarcó. Si bien hoy ya no está presente, sus libros, su música y su historia continúan más vigentes que nunca.