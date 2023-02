Antonela Roccuzzo deslumbró en The Best: cuánto cuesta el bolso con forma de rosa que causó furor

escuchar

Si hay alguien que marca tendencia esa es Antonela Roccuzzo. Es fanática de la moda y donde sea que vaya y sin importar lo que haga deslumbra con sus outfits y todo su estilo. En sus redes sociales comparte parte de su guardarropa, ya sea para entrenar, para recorrer París, para asistir a un evento o para pasar la tarde con su familia en la intimidad de su hogar. Ahora, una vez más, causó sensación en su reciente aparición pública en la gala de los premios The Best. Acompañó a Lionel Messi y se llevó todas las miradas con su exclusivo y sofisticado look donde su original cartera de lujo fue el centro de atención.

El lunes 27 de febrero, la FIFA entregó los premios a los mejores del año y la Argentina obtuvo cuatro nominaciones, de las cuales se llevó todas: Emiliano “Dibu” Martínez, como mejor arquero; Lionel Scaloni como mejor entrenador y la Argentina -representada por Carlos Pascual, alias “Tula”- como mejor afición. Por su parte, Lionel Messi fue distinguido como mejor jugador y además formó parte del 11 ideal.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, protagonistas de la gala de The Best Instagram @antonelaroccuzzo

Pero no solo fue importante lo que sucedió arriba del escenario parisino, sino también lo que aconteció debajo, más precisamente en la alfombra roja -verde en este caso-. Sin dudas, la pareja protagónica fue la de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo quienes captaron la atención de las cámaras con sus looks total black. Él optó por un traje con solapas brillosas y moño y ella le hizo honor al título que le pusieron algunos, la “primera dama del fútbol”.

La rosarina lució un vestido con cuello y mangas largas y un profundo tajo en la pierna. Lo complementó con unos zapatos altos en el mismo color y accesorios en plateado, una exclusiva selección de aros y anillos. En cuanto a su cabello, lo llevó recogido con una colita baja y optó por un sutil maquillaje, acentuando la mirada y dejando a los labios rojos como protagonistas para cortar con el total black.

Antonela Roccuzzo causó sensación con la cartera que lució en la ceremonia de premiación Instagram @leomessi

No obstante, la verdadera protagonista de su look fue la cartera roja con forma de una rosa que llevó en la mano y que supo darle un sello distintivo y una marca personal a su paso por la red carpet. Se trató del modelo Bolso Dolce Box rosa en resina pintada de la firma italiana Dolce and Gabbana.

“Símbolo de feminidad, la rosa se transforma en este bolso Dolce Box, que representa la artesanía, el amor y la atención al detalle propios de la marca. Realizado en resina pintada a mano, presenta un asa superior y una correa ajustable y extraíble en piel de becerro con motivo de iguana”, reza la descripción del producto en el sitio web de la marca.

La cartera que lució Antonela Roccuzzo es de la firma Dolce & Gabbana y tiene un valor de 6930 euros dolcegabbana.com

El accesorio que eligió la empresaria para los premios The Best causó sensación y mucha curiosidad entre los fanáticos. El modelo se encuentra disponible en la página web y tiene un costo de 6930 euros. Si bien Antonela la llevó en la mano, también cuenta con una correa extraíble para lucirla colgada en el hombro. Además, aunque el rojo fue furor, también viene en otros colores como blanco, rosa y negro.

