En las últimas horas, se desató la preocupación alrededor de Valentino, el hijo de Maxi López y Wanda Nara. Luego de que Zaira -tía del adolescente- publicó una foto junto a él en una clínica, aparecieron las dudas sobre lo que ocurrió. Horas después, el exfutbolista subió una foto junto al joven tomada en Buenos Aires, lo cual podría indicar que viajó nuevamente al país.

Durante los últimos meses, la familia de Wanda Nara estuvo en el ojo de la tormenta. Luego de toda la polémica que se generó alrededor de su estado de salud y los rumores que circularon tras su decisión de viajar a Turquía, todo parecía normalizado.

En ese contexto, Wanda se encuentra en Estambul junto a Mauro Icardi y sus hijos Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella. Mientras que Valentino fue el único que se quedó en Buenos Aires, debido a sus compromisos con River, club del cual forma parte en sus divisiones inferiores. El adolescente quedó al cuidado de su tía, ya que su papá volvió a Inglaterra luego de su estadía en la Argentina para estar con Elle, su hija de cinco meses que nació como fruto de su relación con Daniela Christiansson.

Lo cierto es que, en las últimas horas, Zaira Nara preocupó a todos con una foto. En su historia de Instagram, subió una imagen en donde se la puede ver abrazada a Valentino, quien estaba acostado en la cama de un centro de salud. Debajo de la foto, que mostraba al joven la mano vendada y una sonda, la modelo le dedicó unas tiernas palabras a su sobrino: “Te amo, bomber”.

La foto de Zaira Nara con Valentino López que preocupó a todos Instagram

A partir de allí, se generó el desconcierto entre cientos de usuarios de Instagram. A pesar de los rumores que circularon luego de la publicación de la foto, lo cierto es que Zaira no brindó más información ni se refirió nuevamente al tema.

Aunque no hubo más aclaración por parte de la famosa, fue el papá de Valentino quien se hizo presente en redes. Horas después de la foto subida por Zaira, Maxi López también subió contenido a su historia de Instagram. Allí, publicó una imagen en donde se lo puede ver abrazado a su hijo. Además de la ubicación, que indicaba que el momento fue capturado en Buenos Aires, el exfutbolista también le envió un mensaje al joven. “Siempre que me necesites, ahí estaré, bomber”, escribió debajo de la foto.

La foto de Maxi López junto a Valentino que compartió el exfutbolista en su historia Instagram

Lejos de traer certezas, esta intervención solo brindó más interrogantes. Al observar la ubicación y las palabras escritas, se desprende que Maxi viajó nuevamente al país para estar con su hijo. Sin embargo, la foto podría haber sido tomada hace algunas semanas y ser simplemente un gesto de cariño y apoyo a la distancia.

Las respuestas de Wanda Nara cuando le preguntaron por su hijo Valentino Instagram

Por su parte, Wanda no se refirió al hecho. El último sábado, sí respondió una pregunta de sus seguidores sobre Valentino, aunque no estaba relacionada con su salud. Luego de que un usuario le preguntara por qué su hijo mayor se quedó en Buenos Aires y no acompañó al resto de sus hermanos a Turquía, la influencer lo explicó con claridad: “Juega en River. Es feliz y lo acompaña toda la familia para que pueda cumplir sus sueños. Está con su papá. Nos ponemos de acuerdo todos para acompañarlo siempre”.