El jueves por la noche, la selección argentina hizo su debut en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 con un esperado triunfo. Con gol de Lionel Messi, el actual campeón del Mundo hizo vibrar el Estadio Monumental y asentó un buen inicio en lo que respecta al camino que continuará realizando La Scaloneta. Además del festejo en el estadio y en cada hogar del país, hubo otro muy esperado: fue la propia Antonela Roccuzzo la que celebró a través de Instagram por el éxito de su marido y, por supuesto, lo hizo con una foto del 10.

Mientras que Lionel Messi viajó desde Miami hacia Buenos Aires, Antonela Roccuzzo lo hizo hacia México para dar el presente en el importante evento de Tiffany & Co, la marca de joyería de lujo que la tuvo como invitada especial. No obstante, pese a sus responsabilidades como influencer, la rosarina no se perdió el partido del seleccionado nacional, en el que La Pulga brilló.

Para celebrar el triunfo, decidió compartir en su cuenta de Instagram una imagen subida por la cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la que el capitán fue capturado al momento del festejo del gol que hizo. Allí se lo puede ver con los brazos extendidos y un gesto serio en su rostro. En la publicación original, se acompañó con la leyenda: “Nuestro capitán, el rey del juego”. Por su parte, Antonela no agregó una descripción, sino que se limitó a compartir la postal.

Ya se volvió una costumbre para la esposa del capitán compartir imágenes alusivas a los partidos que juega Lionel Messi, tanto con el seleccionado nacional como con Inter Miami. Por lo que una vez más, demuestra el gran apoyo y orgullo que siente.

El lujoso evento al que asistió Antonela Roccuzzo

La ciudad de México fue sede de uno de los eventos más importantes que lleva a cabo la compañía de joyas más exclusivas, Tiffany & Co, llamado Diamonds and Wonders, en el que el brillo, glamour y lujo no fueron escasos entre los invitados. La lista de presentes se conformó por influencers, modelos, actores y cantantes, y con la gran estrella argentina, Antonela Roccuzzo.

La rosarina compartió mediante su cuenta de Instagram algunos de los momentos más sublimes del evento, en el que se llevó todas las miradas por su deslumbrante look. El vestido elegido fue un estilo lencero en color plata con un escote prominente, como así también un tajo que se extiende desde la cadera, dejando una de las piernas al descubierto. En el cabello llevó un semirrecogido con ondas rotas en la terminación. El maquillaje elegido fue con sombras oscuras, delineado y labial en tono nude.

Como no podía ser de otra forma, las joyas que lució la morocha fueron deslumbrantes. Se trató de un collar de diamantes con formas de hojas de platino con detalles de oro. Tanto los aros como la pulsera que llevó son a juego, con este estilo floral. Todas las piezas corresponder a la colección Schlumberger de Tiffany & Co.

“Muy feliz de formar parte de la familia @tiffanyandco Muchas gracias por este evento tan increíble”, fueron las palabras de Antonela en su cuenta de Instagram al mostrar fotos del evento, donde deja al descubierto su look.