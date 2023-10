escuchar

Durante la gala de este martes de Got Talent Argentina (Telefe), la madre de Joaquinha Lerena De La Riva, mejor conocida como La Joaqui, presenció el certamen desde la tribuna, con lo cual, su hija la mencionó al pasar y fue Lizy Tagliani quien se acercó hasta ella para conocer su vínculo con la cantante de RKT.

Todo surgió luego de la presentación de Tomás Pérsico, el acróbata aéreo que desplegó un espectáculo con un aro en su segunda entrega en el programa. Al término de su performance, quien tomó primero la palabra fue La Joaqui, que indicó: “Me sigue resultando espectacular lo que hacés”, en referencia a la primera entrega que dio.

“Vos sabés que hoy vino mi mamá… Mi mamá vive en otro país, y debe estar flasheada con lo que vos hiciste, porque lo que vos hiciste es lo que a ella le encanta. Y mientras lo hacías dije ‘uy, mi mamá debe estar adentro a los gritos’. Y si le gusta a mi mamá me gusta a mí”, señaló la jurado del certamen y luego insistió para que manifieste su opinión al respecto.

Tras ello, Lizy se acercó hasta la ubicación de la madre y le preguntó: “¿Te gustó?”. “Sí, le di casi un 10″, señaló la mujer, quien mostró su timidez ante la cámara. “Es instructora de tela mi mamá”, recalcó la cantante al tiempo que Tagliani le consultó respecto a eso: “¿Cómo es ser la mamá de La Joaqui?”. “Es especial desde que nació”, sentenció.

Después del ida y vuelta, la conductora le hizo un importante pedido: “¿Yo puedo ser su mamita cuando vos no estás? Porque me encanta ser su mamita, le doy consejos y le hablo”. “Si la cuidás bien, sí”, replicó la mujer, quien cabe destacar el parecido que guarda con La Joaqui, salvo por el look del peinado.

Una vez que la presencia de la madre de La Joaqui se robó la atención por un instante, el jurado retomó con la devolución hacia el participante de la noche. “Opino igual, yo soy muy bien educada, le hago caso a mi mamá”, concluyó la cantante de RKT.

La Joaqui reveló que está conociendo a un jugador de fútbol

Hace días, la artista resonó en los medios tras sincerarse acerca de su situación amorosa en PH, Podemos Hablar (Telefe). En el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, comentó: “A mí me encanta el fútbol desde chica y cuando yo tenía 15 años mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: ‘Ay, este tipo es el p… amor de mi vida’”.

Y agregó: “Ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia. Yo dije: ‘¡No! ¡Jesucrist!’. Venía de meses de ni siquiera chamuyar con alguien, porque el chico que me re gustaba se había ido con otra en los Gardel”.

Gastón Edul, Facundo Arana, Daniela Cellis y Joaquín Livinton, invitados de PH, escuchan con atención el relato revelador de La Joaqui Captura Telefe

En tanto, luego se atajó e insistió que por cuestiones personales, decidió no dar a conocer la identidad de quien le robó su corazón. “Joaquina: ¿Quién es?”, preguntó con intriga y ansiedad Andy. “No puedo decir quién es”, contestó ella, siempre con una sonrisa y explicó el porqué de mantener el nombre oculto: “Quiero contar lo especial. Todavía me estoy conociendo. Si lo cuento ahora van a ponerle tanta energía encima que lo van a quemar”. Y cerró: “Aclaro que no es nadie de la Argentina. Me han involucrado con muchos, pero ninguno es. Es de afuera, no es argentino. Si digo su origen, dan los números para mi adolescencia”.