A pesar de que pasaron ya algunos meses desde que Indiana Cubero decidió dejar su casa en donde vivía con su mamá Nicole Neumann y sus dos hermanas, Allegra y Sienna, para instalarse junto a Fabián Cubero y su actual pareja, Mica Viciconte, la relación entre ella y la modelo sigue sin mejorar. Según trascendió, la adolescente no asistiría a la boda de su madre con Manu Urcera el 8 de noviembre, ni tampoco la invitaría a la fiesta de 15 años que realizará el 18 de octubre.

Pese a que el diálogo con su hija mayor es nulo, la conductora decidió utilizar su Instagram, en donde tiene dos millones de seguidores, para enviarle una indirecta. Desde sus stories, publicó dos posteos de la cuenta de fans que tienen los hermanos Cubero @hermanos_.cubero3, en el que compartieron un collage de fotos de Indiana y sumaron el recuadro de la cuenta regresiva, en donde ella escribió: “Cada día falta menos para tus 15 años, princesa”.

Aseguran que Indiana no invitaría a su madre a la reunión por sus 15 años y Nicole Neumann posteó un llamativo mensaje en redes Gerardo Viercovich

Pero esa no fue la única maniobra de Neumann que llamó la atención. Este martes y a través de sus InstaStories, replicó un mensaje que muchos interpretaron como un “palito” sobre su situación con Indiana. “Muchas veces nos hacen tanto daño. Queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena, créeme”, y concluyó: “Todos tienen una versión de los hechos. Deja que el tiempo ponga a todos en su lugar. Callar es de sabios”.

Fue a mediados de julio que la modelo se pronunció sobre los rumores de que su hija habría recurrido a la justicia para denunciarla por malos tratos. “Eso no existe, siguen hablando de algo que no existe”, sentenció en diálogo con Intrusos (América). Sin embargo, luego de escuchar la nota, sorprendieron al revelar cuál habría sido el verdadero motivo de la discordia.

“Lo que me contaron ayer es que una vez su hija más grande habría acompañado a Manu a una carrera. No tengo muy en claro si estaba o no Nicole. Obviamente, había un montón de gente y la hija habría conocido a un chico, un poquito más grande. Ella tiene 14, 15 y el chico tendría 17″, relató la panelista Karina Iavícoli.

Indiana Cubero vive junto a Fabián Cubero y su actual pareja, Mica Viciconte, y su hijo Luca Ig / @micaviciconte

Tal como relató, el automovilista habría decidido hablar con su pareja y contarle lo sucedido. “Nicole habría hablado con su hija y le habría dicho ‘mirá me parece que todavía sos chica para ponerte de novia, estás estudiando, saliendo con tus amigas’. Lo que creo que cualquier madre le diría a sus hijos”, añadió y completó: “Lo que me dicen es que ese habría sido el motivo del enojo de parte de la hija para con la mamá por la puesta de límites. Es ahí donde ella se enoja y decide ir a vivir con el padre”.

Por su parte, Fabián Cubero habló en agosto con Socios del espectáculo (eltrece) y se refirió por primera vez a la disputa familiar. “No puedo dar mucho detalle por cómo está toda la situación. Obviamente, esto está en un juzgado, pero estamos muy avocados a lo que es nuestra familia, disfrutando de las nenas, de Luca, de todo. Yo siempre empujo para que así sea, pero es una decisión de la nena, que ya tiene casi 15 años, y yo la voy a acompañar en la decisión que ella tome”, señaló.