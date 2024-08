La nueva playlist de Antonela Roccuzzo para escuchar en el auto

Escuchar

De la misma forma que Lionel Messi, Antonela Roccuzzo causa sensación con cada cosa que realiza y de las que deja registro en sus redes sociales. Luego de haber lanzado su primera playlist de la mano de Spotify, este miércoles 28 de agosto, la influencer sorprendió con una nueva lista de reproducción musical.

Anto Roccuzzo marca tendencia adonde quiera que vaya (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

“Esta playlist no es solo mía. Gracias @spotify @spotifyargentina #Ad”, escribió en la descripción del carrete de imágenes que publicó en Instagram, cuenta en la que tiene 40.3 millones de seguidores, y donde se la vio posando dentro y fuera de un auto rojo con un canchero outfit: top de morley verde, calzas negras y unos lentes de sol rectangulares. Además, lució el pelo suelto y optó por unos accesorios dorados.

Anto Roccuzzo y una nueva playlist para Spotify (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Además de los miles de likes que obtuvo en cuestión de segundos, recibió infinidades de mensajes elogiándola. “Como toda una #ladyfierros al volante con la mejor música. Yendo”; “Te ves muy hermosa mi reina Anto”; “Súper fashion esa playlist” y “Soldados quiero en todas las discos sonando la lista de la primera dama ok?”, fueron algunos, mientras que otros aportaron los clásicos comentarios sobre el campeón del mundo. “Zarpado, pero como está el tobillo de Messi?”; “¿Messi ya comió?, ¿está bien?, ¿durmió?” y “Anto, ¿Leo ya se encuentra bien de su tobillo?”, escribieron.

Anto Roccuzzo y una nueva playlist para Spotify (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

“En el auto x Antonela Roccuzzo”, es la playlist de 1 hora 31 minutos que la empresaria ideó junto a la app de música, que tiene canciones tanto en inglés como en español. “Flowers”, de Miley Cyrus; “Si no estás”, de Iñigo Quintero; “Contigo”, de Karol G y “Dance The Night, de Dua Lipa, son algunos de los temas que la componen.

Anto Roccuzzo y una nueva playlist para Spotify (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Cabe recordar que la rosarina de 36 años desembarcó en Spotify a principios de junio de este año y lo hizo con la playlist que utiliza para entrenar, uno de sus pasatiempos favoritos. Según se vio en las fotografías que publicó en su red social, visitó las oficinas de la empresa ubicadas en Miami, donde se posó frente a la cámara y se limitó a poner “Hola Spotify”. Sin embargo, el misterio duró 24 horas, cuando mencionó que sus seguidores podían escuchar las mismas canciones que ella.

Se trató de “WORKOUT x Antonela Roccuzzo”. ¿Qué artistas figuran? Sus preferidos: Corazón Vacío, de María Becerra; Perdonarte, ¿para qué?, de Los Ángeles Azules; y Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58, de Bizarrap y Young Miko, entre otros.

En aquel entonces, la compañía había mencionado que no iba a ser la única. “Esta es la primera de varias listas de reproducción en una asociación exclusiva entre Antonela Roccuzzo y Spotify”, aseguraron. Y sumaron declaraciones que dio la esposa de Messi sobre este nuevo proyecto.

Antonela Roccuzzo visitó las oficinas de Spotify (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“La música es parte de mí. Siempre he escuchado música de todas partes, pero hay algo en la música latina que me fascina”, dijo Antonela. “Tenemos artistas increíbles y me llena de orgullo que nos representen a nivel internacional. Las mujeres en particular están dando pasos más fuertes, aportando su importancia a la industria. El hecho de que hoy ocupen los primeros lugares en las listas musicales habla de su arduo y constante trabajo y, por supuesto, de su talento”, concluyó.

