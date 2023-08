escuchar

En los últimos años, Antonela Roccuzzo comenzó a tomar vuelo propio y logró que su nombre resonara por sí solo. Si bien su popularidad vino de la mano de Lionel Messi, empezó a destacarse y a asociarse con distintas marcas de moda y cosméticos. Tiene más de 36 millones de seguidores en Instagram que siempre están al pendiente de sus últimos movimientos y, aunque conserva el mismo perfil bajo de siempre, no duda en abrir -cada tanto- las puertas de su casa. Ahora, a través de sus stories mostró su rutina de entrenamiento y todos se sorprendieron ante la presencia de alguien muy especial que “se coló” en su foto para robarle un beso.

Roccuzzo se destaca por llevar un estilo de vida saludable y le da una gran importancia a cuidar y trabajar el cuerpo. En varias oportunidades mostró cómo son sus exigentes rutinas de entrenamientos y qué ejercicios realiza para mantenerse en forma. A sabiendas de que este tipo de contenido interesa a sus fanáticos, el lunes subió un video donde se la pudo ver en el gimnasio de su casa. Apoyada sobre el mat de yoga, realizó la famosa “plancha”, ejercicio que trabaja principalmente la zona abdominal, pero que también involucra a otros músculos como los glúteos y los hombros.

El "intruso" que quiso robarle un beso a Anto Roccuzzo (IG @antonelaroccuzzo)

Pero, lo curioso fue que entre las pesas máquinas apareció alguien de su familia a quien le tiene un gran aprecio y que, además de ser su compañero inseparable de aventuras, en varias ocasiones la acompañó en sus sesiones en el gimnasio. Un par de pistas: no es Lionel Messi ni ninguno de sus tres hijos, pero sí es pequeño y tiene cuatro patas: sí, se trata de Abú, su perro Caniche Toy.

La mascota se acercó a su dueña y ella, a pesar de que estaba en el medio del ejercicio, no dudó en darle toda su atención. Roccuzzo levantó la cabeza y ambos se encontraron frente a frente. Todo parecía indicar que el perrito tenía intenciones de saludarla y robarle un beso. El tierno momento quedó registrado por la cámara de un celular y la rosarina no dudó en compartir la dulce foto con sus seguidores.

La tierna foto de Anto Roccuzzo con su perro Abú Instagram @antonelaroccuzzo

Si bien el animal fue el gran protagonista de las últimas publicaciones de la rosarina, hay un detalle que nunca pasa inadvertido y esta vez no fue la excepción: su look. A pesar de entrenar en casa, siempre se muestra prolija con sus exclusivos outfits deportivos. En esta ocasión lució un conjunto de top y calza en color salmón, una de las tendencias de la temporada, y le sumó, además, sus infaltables accesorios: reloj, pulsera y collar.

No obstante, cabe mencionar que este look deportivo “barbiecore” no fue el único que cautivó a sus seguidores. Aunque en varias ocasiones mostró en las redes sus outfits para entrenar, hace un par de días deslumbró a todos con un sensual conjunto total black que despertó elogios y suspiros y le valió más de 3 millones de Me Gusta en Instagram.

El sensual look deportivo de Anto Roccuzzo que despertó suspiros en las redes Instagram @antonelaroccuzzo

Se trató de un crop top negro con breteles finos regulables y cruzados en la espalda que dejaban una gran cantidad de piel al descubierto. Lo complementó con un short del mismo color y sumó una delicada cadena y una pulsera. El toque final se lo dio con una cartera negra con detalles en blanco de Dior y hasta eligió una funda para el celular con estampado de cebra para seguir dentro de la misma gama.